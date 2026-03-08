Getty/GOAL
Xavi afirma que Joan Laporta BLOQUEÓ el regreso de Lionel Messi al Barcelona tras la luz verde de La Liga en una nueva y sorprendente entrevista
Messi niega haber bailado el «último baile» en el Barça
En una impactante entrevista con La Vanguardia apenas una semana antes de las elecciones presidenciales del Barcelona, Xavi ha soltado una serie de bombazos sobre su mandato como entrenador. El legendario centrocampista, que fue destituido del cargo en mayo de 2024, ha afirmado que el acuerdo con Messi estaba prácticamente cerrado a principios de 2023.
Xavi reveló que la superestrella estaba ansiosa por volver a Cataluña tras su triunfo en el Mundial con Argentina en Catar. Incluso se lo vendió al padre de Messi, Jorge, como un final mágico, diciendo: «Vamos a hacer un último baile como el de Jordan». Al final, el acuerdo fracasó y el delantero se marchó al Inter de Miami de la MLS al expirar su contrato con el París Saint-Germain ese verano.
«Iba a declarar la guerra».
Xavi dijo: «El presidente tampoco está diciendo la verdad en eso. Leo estaba fichado. En enero de 2023, tras ganar el Mundial, nos pusimos en contacto y me dijo que estaba emocionado por volver, y yo lo vi. Hablamos hasta marzo y le dije: "De acuerdo, cuando me des el visto bueno, se lo diré al presidente porque lo veo como un buen movimiento desde el punto de vista futbolístico". ¿Y qué pasó entonces? El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos el visto bueno de La Liga, pero fue el presidente quien lo echó todo por la borda. ¿Explicó por qué? Laporta me dijo, y cito textualmente, que si Leo volvía, iba a declararle la guerra y que no podía permitirlo. Y entonces, de repente, Leo dejó de responder a mis llamadas porque le habían dicho al otro lado del teléfono que no se podía hacer. Y cuando llamé a su padre, le dije: «Esto no puede ser, Jorge», y él me respondió: «Habla con el presidente». Y yo insistí en que llevábamos cinco meses hablando con Leo, que era un acuerdo cerrado, que no había dudas sobre su capacidad futbolística y que, económicamente, íbamos a Montjuïc y lo íbamos a hacer».
La relación entre Xavi y Messi se ha deteriorado.
Xavi reveló que toda esta saga dañó su relación con Messi, quien alguna vez fue uno de los compañeros más valiosos del argentino en el Barça. Messi se vio obligado a abandonar el club en 2021 porque no podían permitirse renovarle el contrato, según Laporta, y el canterano de La Masia volvió a sufrir un duro golpe cuando intentó organizar su regreso a Cataluña, con Xavi aparentemente atrapado en medio del fuego cruzado.
«¿Tardé un tiempo en volver a hablar con Messi? Sí, porque él pensaba que yo formaba parte de todo el plan. Afectó mucho a mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena», dijo Xavi. «Ahora lo sabe, ahora lo entiende, pero hubo un periodo en el que no pude comunicarme con él. Fue una pena, pero fue por culpa de los que están al mando».
Xavi añadió sobre si Messi aún podría dar marcha atrás: «Leo Messi nunca volverá al Barcelona simplemente porque Laporta no quiere. No es por La Liga ni porque Jorge Messi esté pidiendo dinero, todo eso es mentira. Es Laporta quien le está diciendo a su equipo que el club no puede permitírselo».
Laporta se presenta por tercera vez a la presidencia del Barcelona contra los candidatos Víctor Font y Marc Ciria.
«Decepcionado» por las figuras entre bastidores
Xavi también ha afirmado que Laporta le engañó durante sus últimos meses como entrenador del Barça, y que el asesor del presidente, Alejandro Echevarría, era quien realmente movía los hilos entre bastidores en el club. «Me dijo, y cito textualmente: "Xavi, no puedo imaginar el equipo sin ti, no puedo imaginar el nuevo Camp Nou sin ti, no puedo imaginar el 125 aniversario del club sin ti como entrenador". Y, como todavía tenía motivación y veía un gran futuro para el equipo con la llegada de una generación joven y con talento, me sentí capaz», dijo Xavi.
«Fiché por el Barça gracias a él, pero al final me decepcionó. ¿Por qué? Me despidió como entrenador sin decirme la verdad, influenciado por alguien que creo que está por encima del presidente, Alejandro Echevarría. En otras palabras, fue Alejandro quien me despidió como entrenador. Así es como funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría».
