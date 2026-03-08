Xavi afirma que Joan Laporta BLOQUEÓ el regreso de Lionel Messi al Barcelona tras la luz verde de La Liga en una nueva y sorprendente entrevista

Xavi reveló que toda esta saga dañó su relación con Messi, quien alguna vez fue uno de los compañeros más valiosos del argentino en el Barça. Messi se vio obligado a abandonar el club en 2021 porque no podían permitirse renovarle el contrato, según Laporta, y el canterano de La Masia volvió a sufrir un duro golpe cuando intentó organizar su regreso a Cataluña, con Xavi aparentemente atrapado en medio del fuego cruzado.

«¿Tardé un tiempo en volver a hablar con Messi? Sí, porque él pensaba que yo formaba parte de todo el plan. Afectó mucho a mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena», dijo Xavi. «Ahora lo sabe, ahora lo entiende, pero hubo un periodo en el que no pude comunicarme con él. Fue una pena, pero fue por culpa de los que están al mando».

Xavi añadió sobre si Messi aún podría dar marcha atrás: «Leo Messi nunca volverá al Barcelona simplemente porque Laporta no quiere. No es por La Liga ni porque Jorge Messi esté pidiendo dinero, todo eso es mentira. Es Laporta quien le está diciendo a su equipo que el club no puede permitírselo».

Laporta se presenta por tercera vez a la presidencia del Barcelona contra los candidatos Víctor Font y Marc Ciria.