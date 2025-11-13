Xavi admite que perdió el vestuario del Barcelona mientras aprendía de su 'error' en el Camp Nou

Hablando en una conferencia de liderazgo en la Universidad ESIC, Xavi ofreció una evaluación sincera de su tiempo como entrenador del Barça, destacando tanto el orgullo por sus logros como el pesar por lo que vino después.

“Comencé mi carrera como entrenador en el Barça con altas expectativas tanto para los jugadores como para el club”, dijo. “El club venía de un período en el que no había muchas exigencias, pero mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga y la Supercopa.”

Reflexionando sobre su caída, el hombre de 45 años reconoció que la disciplina y el enfoque dentro del equipo comenzaron a desvanecerse y que no hizo lo suficiente para detenerlo.

“Luego, pude ser autocrítico y me dije a mí mismo: ‘Maldita sea, ¿qué me pasó?’ Bajé esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo. Los estándares siguieron bajando hasta que, en mi última temporada, no ganamos nada. Aprendí mucho de esto. Tenía que ser autocrítico.”

Su admisión marca la primera vez que Xavi acepta públicamente la responsabilidad de haber perdido el control del vestuario, una confesión que resuena profundamente con los seguidores del club, muchos de los cuales lo veían como el perfecto representante de la filosofía del Barça.