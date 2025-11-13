Xavi admite que perdió el vestuario del Barcelona mientras aprendía de su 'error' en el Camp Nou
De campeón al caos: Cómo el sueño de Xavi en Barcelona se desmoronó
Cuando Xavi asumió el cargo en Barcelona a finales de 2021, el optimismo se extendió por el Camp Nou. El ícono del club llegó como salvador y símbolo de identidad, con la tarea de restaurar el orden en un equipo que luchaba bajo el peso de la agitación financiera y la inconsistencia en el campo. Su impacto fue inmediato. Bajo su dirección, los gigantes catalanes recuperaron el título de La Liga y levantaron la Supercopa de España en su segunda temporada, devolviendo un sentido de orgullo y competitividad. Sin embargo, lo que comenzó como un renacimiento pronto se deterioró.
La campaña 2023-24 vio al Barca tropezar en las competiciones, su confianza desvaneciéndose en medio de la confusión táctica y una intensidad menguante. La fricción entre jugadores y directiva se hizo cada vez más visible y al final de la temporada, Xavi fue despedido.
Ahora, meses después de su partida, el español ha reflexionado públicamente sobre sus errores, reconociendo que su segunda temporada completa expuso fallas en liderazgo y responsabilidad.
- Getty Images Sport
Xavi admite que perdió el control del vestuario
Hablando en una conferencia de liderazgo en la Universidad ESIC, Xavi ofreció una evaluación sincera de su tiempo como entrenador del Barça, destacando tanto el orgullo por sus logros como el pesar por lo que vino después.
“Comencé mi carrera como entrenador en el Barça con altas expectativas tanto para los jugadores como para el club”, dijo. “El club venía de un período en el que no había muchas exigencias, pero mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga y la Supercopa.”
Reflexionando sobre su caída, el hombre de 45 años reconoció que la disciplina y el enfoque dentro del equipo comenzaron a desvanecerse y que no hizo lo suficiente para detenerlo.
“Luego, pude ser autocrítico y me dije a mí mismo: ‘Maldita sea, ¿qué me pasó?’ Bajé esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo. Los estándares siguieron bajando hasta que, en mi última temporada, no ganamos nada. Aprendí mucho de esto. Tenía que ser autocrítico.”
Su admisión marca la primera vez que Xavi acepta públicamente la responsabilidad de haber perdido el control del vestuario, una confesión que resuena profundamente con los seguidores del club, muchos de los cuales lo veían como el perfecto representante de la filosofía del Barça.
Regreso medido - Xavi espera el proyecto adecuado
Desde que dejó el Barcelona, Xavi ha elegido la paciencia sobre la urgencia. Ha sido vinculado con varios trabajos de alto perfil, incluidos el Manchester United, pero ha dejado claro que su próximo movimiento dependerá de la visión del proyecto en lugar del prestigio solamente.
El ganador de la Copa del Mundo de 2010 rechazó un enfoque del Spartak de Moscú, al parecer rechazando la oferta tras encontrar el proyecto del club carente de ambición a largo plazo. Los que están cerca de él describen su enfoque actual como “estratégico y calmado,” enfocado en estudiar las tendencias modernas del fútbol en lugar de apresurarse en volver a dirigir. Lejos de estar desinteresado, Xavi ha continuado reuniéndose regularmente con su cuerpo técnico, analizando modelos de juego y preparándose para un futuro regreso. Su historial sigue siendo impresionante, desde su exitoso paso por el Al Sadd en Qatar hasta guiar al Barcelona a un doblete nacional en su primera temporada completa, prueba de un entrenador capaz de construir, no solo heredar, el éxito.
Mientras tanto, los clubes de toda Europa con banquillos inestables están observando de cerca. Con cambios de directores técnicos esperados en las principales ligas este invierno, el nombre de Xavi vuelve a aparecer en las discusiones entre los principales directores deportivos.
- Getty Images Sport
Una reconstrucción paciente, no un regreso apresurado
A diferencia de muchos entrenadores sin trabajo, Xavi parece contento de esperar el desafío adecuado en lugar de buscar una redención inmediata. Fuentes cercanas a él sugieren que está decidido a que su próximo papel "sea sobre construir una visión, no reparar daños".
Después de estar a cargo de Barcelona, el excentrocampista está pasando tiempo con su familia, reflexionando y refinando su enfoque del liderazgo, cualidades que podrían definir su segundo capítulo en el banquillo.