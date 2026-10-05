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Xavi abre la puerta al regreso de Frenkie de Jong con Países Bajos mientras el centrocampista del Barcelona retoma por fin los entrenamientos
Señales positivas en la recuperación de De Jong
Xavi se ha mostrado muy optimista respecto al estado físico de De Jong, al sugerir que el centrocampista podría estar listo para representar a Países Bajos durante el próximo parón internacional de noviembre. El ex del Ajax está fuera de combate desde el Mundial, pero su reciente regreso al césped en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ha supuesto un impulso muy necesario tanto para el club como para el país.
En declaraciones a los medios tras una victoria por 2-1 sobre Serbia, Xavi dejó claro que espera tener pronto disponibles para ser seleccionados a sus futbolistas clave. "Ojalá también podamos contar en noviembre con jugadores que ahora están lesionados", explicó. "Frenkie es muy importante. Tengo mucha confianza en él. Es un jugador top, pero vamos a esperar a ver cómo se recupera".
- AFP
Navegando la campaña de la Liga de Naciones
A pesar de la ausencia de su talismán en el centro del campo, la selección neerlandesa ha afrontado sus últimos partidos de la Liga de Naciones con un cierto grado de solidez. La victoria ante Serbia marcó una noche histórica, ya que el capitán Virgil van Dijk alcanzó las 100 internacionalidades con su país. El defensa del Liverpool lideró una zaga que ha recibido críticas por su falta de porterías a cero, aunque el resultado garantizó que el equipo siga invicto bajo su nuevo liderazgo tras cuatro partidos.
La reciente ventana internacional dejó una mezcla de resultados, incluidos empates contra Alemania y Grecia, lo que ha dejado a Países Bajos como colíder de su grupo. Aunque los resultados han sido satisfactorios, la fluidez táctica que aporta De Jong está considerada como la pieza que falta para transformar a un equipo funcional en una fuerza dominante. El cuerpo técnico ha probado con varios jugadores, incluidos Teun Koopmeiners y Tijjani Reijnders, pero el regreso de De Jong sigue siendo el principal objetivo de cara a la próxima tanda de partidos.
El impacto de Joshua Zirkzee y del talento emergente
En ausencia de De Jong, otros jugadores han dado un paso al frente para garantizar que Países Bajos siga siendo competitivo. Joshua Zirkzee se erigió en el héroe en el reciente duelo con Serbia, al salir desde el banquillo para marcar el gol decisivo. Fue un momento importante para el delantero del Manchester United, ya que supuso su segundo gol internacional tras su anterior tanto contra Bosnia y Herzegovina. Su definición clínica demostró la creciente profundidad del ataque neerlandés mientras el equipo espera recuperar toda su fortaleza en el centro del campo.
El seleccionador no ha tenido miedo de rotar su plantilla, dando oportunidades a talentos jóvenes como Crysencio Summerville, que fue uno de los jugadores más destacados en la reciente victoria.
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De cara a la ventana de noviembre
La atención se centra ahora en los informes médicos que lleguen desde Barcelona durante las próximas semanas. De Jong ha retomado recientemente las sesiones de entrenamiento suave, y se espera que el equipo médico neerlandés mantenga un contacto estrecho con sus homólogos en España. El objetivo es asegurarse de que tenga suficiente ritmo de competición antes de ser reintroducido en el entorno de alta intensidad del fútbol internacional, donde Países Bajos buscará consolidar su posición en lo más alto de su grupo de la Liga de Naciones.
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