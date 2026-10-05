¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni
Traducido por

Xavi abre la puerta al regreso de Frenkie de Jong con Países Bajos mientras el centrocampista del Barcelona retoma por fin los entrenamientos

F. de Jong
Holanda
Xavi Hernández
UEFA Nations League A
Barcelona
Primera División

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha expresado su optimismo sobre el proceso de recuperación de Frenkie de Jong, mientras el centrocampista se acerca a su regreso a la competición. El internacional neerlandés ha sido una ausencia importante tanto para su club como para su selección debido a un persistente problema de rodilla que le ha mantenido de baja desde el Mundial.

  • Señales positivas en la recuperación de De Jong

    Xavi se ha mostrado muy optimista respecto al estado físico de De Jong, al sugerir que el centrocampista podría estar listo para representar a Países Bajos durante el próximo parón internacional de noviembre. El ex del Ajax está fuera de combate desde el Mundial, pero su reciente regreso al césped en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ha supuesto un impulso muy necesario tanto para el club como para el país.

    En declaraciones a los medios tras una victoria por 2-1 sobre Serbia, Xavi dejó claro que espera tener pronto disponibles para ser seleccionados a sus futbolistas clave. "Ojalá también podamos contar en noviembre con jugadores que ahora están lesionados", explicó. "Frenkie es muy importante. Tengo mucha confianza en él. Es un jugador top, pero vamos a esperar a ver cómo se recupera".

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-SRBAFP

    Navegando la campaña de la Liga de Naciones

    A pesar de la ausencia de su talismán en el centro del campo, la selección neerlandesa ha afrontado sus últimos partidos de la Liga de Naciones con un cierto grado de solidez. La victoria ante Serbia marcó una noche histórica, ya que el capitán Virgil van Dijk alcanzó las 100 internacionalidades con su país. El defensa del Liverpool lideró una zaga que ha recibido críticas por su falta de porterías a cero, aunque el resultado garantizó que el equipo siga invicto bajo su nuevo liderazgo tras cuatro partidos.

    La reciente ventana internacional dejó una mezcla de resultados, incluidos empates contra Alemania y Grecia, lo que ha dejado a Países Bajos como colíder de su grupo. Aunque los resultados han sido satisfactorios, la fluidez táctica que aporta De Jong está considerada como la pieza que falta para transformar a un equipo funcional en una fuerza dominante. El cuerpo técnico ha probado con varios jugadores, incluidos Teun Koopmeiners y Tijjani Reijnders, pero el regreso de De Jong sigue siendo el principal objetivo de cara a la próxima tanda de partidos.

  • El impacto de Joshua Zirkzee y del talento emergente

    En ausencia de De Jong, otros jugadores han dado un paso al frente para garantizar que Países Bajos siga siendo competitivo. Joshua Zirkzee se erigió en el héroe en el reciente duelo con Serbia, al salir desde el banquillo para marcar el gol decisivo. Fue un momento importante para el delantero del Manchester United, ya que supuso su segundo gol internacional tras su anterior tanto contra Bosnia y Herzegovina. Su definición clínica demostró la creciente profundidad del ataque neerlandés mientras el equipo espera recuperar toda su fortaleza en el centro del campo.

    El seleccionador no ha tenido miedo de rotar su plantilla, dando oportunidades a talentos jóvenes como Crysencio Summerville, que fue uno de los jugadores más destacados en la reciente victoria.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    De cara a la ventana de noviembre

    La atención se centra ahora en los informes médicos que lleguen desde Barcelona durante las próximas semanas. De Jong ha retomado recientemente las sesiones de entrenamiento suave, y se espera que el equipo médico neerlandés mantenga un contacto estrecho con sus homólogos en España. El objetivo es asegurarse de que tenga suficiente ritmo de competición antes de ser reintroducido en el entorno de alta intensidad del fútbol internacional, donde Países Bajos buscará consolidar su posición en lo más alto de su grupo de la Liga de Naciones.

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Getafe crest
Getafe
GET