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Xabi Alonso se muestra «muy ilusionado» con el potencial del Chelsea y asegura que «vendrán cosas buenas»
Alonso pone en marcha el proyecto del Chelsea
El Chelsea inicia una nueva era bajo Alonso, quien firmó un contrato de cuatro años en Stamford Bridge. El técnico español, fichado por BlueCo tras la decepcionante temporada 2025-26 —en la que los Blues acabaron décimos en la Premier y se quedaron sin Europa—, se puso manos a la obra: el jueves reunió a gran parte de la plantilla en Cobham para arrancar una intensa pretemporada que devuelva al club londinense a sus días de gloria.
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El estratega exige un cambio cultural
En sus primeras palabras tras asumir el cargo, el exentrenador del Real Madrid destacó que el trabajo duro y la total dedicación son clave para forjar una cultura ganadora. «No se puede escatimar nada, todo es por el equipo. El trabajo duro es imprescindible. Tenemos que crear esa cultura, y eso empieza aquí, en el día a día en Cobham», afirmó Alonso.
Además, se mostró ilusionado con el plantel actual y su objetivo de implantar un fútbol atractivo: «El potencial del equipo y de la plantilla me ha ilusionado mucho; encontrar una plantilla con la que trabajar, crear una filosofía de juego, llevar la emoción al estadio y conectar con la afición.
«Es una sensación fantástica y un gran honor. Pertenecer a este club, uno de los mejores del mundo con un enorme éxito en las últimas décadas, es un privilegio, y ahora espero con ganas el reto».
Volver a conectar con Stamford Bridge
Consciente del distanciamiento entre la afición y los propietarios en Stamford Bridge, Alonso prometió recuperar la armonía. Aseguró que el éxito a largo plazo requiere un fuerte vínculo emocional entre el equipo y la grada.
Alonso subrayó su compromiso: «Conozco la energía de este estadio y debemos recuperarla junto a todos».
Y lanzó un mensaje a la afición: «Queremos compartir la convicción de que nos esperarán cosas buenas si estamos unidos; la energía parte de nosotros, pero juntos podemos lograr grandes cosas en los próximos años».
Además, cree que su llegada a la Premier League se produce en el momento ideal: «Tras mis etapas en Alemania y España, por fin puedo vivir la emocionante Premier League en el club adecuado y con grandes sensaciones».
- AFP
A Alonso le espera un rival conocido
Alonso debutará como técnico del Chelsea el lunes 24 de agosto en un derbi londinense contra el Fulham. Curiosamente, el encuentro en Craven Cottage lo enfrentará a su excompañero en el Liverpool, Álvaro Arbeloa, recién nombrado entrenador de los Cottagers. Este prestigioso duelo marca el debut simultáneo de los dos técnicos españoles en la capital tras dejar el Santiago Bernabéu.
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