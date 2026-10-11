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Xabi Alonso se deshace en elogios hacia la sensación del Chelsea Morgan Rogers tras la manita al Bournemouth
Alonso elogia al «completo» Rogers
Alonso no pudo ocultar su admiración por Rogers tras sus últimas gestas goleadoras en la goleada por 5-1 al Bournemouth. El jugador de 24 años, que llegó procedente del Aston Villa durante el mercado de fichajes de verano, se ha consolidado rápidamente como una pieza clave del renovado equipo del español en Stamford Bridge. Pese a la presión de un traspaso de gran repercusión, Rogers ha demostrado un nivel de madurez y calidad técnica que ha dejado a su entrenador profundamente impresionado con sus primeras aportaciones al equipo.
El técnico quiso destacar que las condiciones físicas del jugador se adaptan perfectamente a las exigencias del fútbol moderno, lo que le permite imponerse a los defensas tanto por potencia como por inteligencia. «No, [su estado de forma no es una sorpresa] porque es joven, está fresco, es fuerte y es rápido, es un futbolista moderno muy completo», explicó Alonso.
- AFP
Construyendo conexiones en Stamford Bridge
Más allá de su potencia física y técnica, Rogers se ha ganado elogios por la rapidez con la que se ha integrado en el vestuario del Chelsea. Dar el salto a un club de semejante entidad suele implicar un largo periodo de adaptación, pero el ex del Villa parece haberse saltado por completo esa fase. Su relación con otros futbolistas creativos como Cole Palmer ha sido uno de los aspectos más destacados de la temporada, al aportar al Chelsea una amenaza ofensiva dinámica e imprevisible que el Bournemouth sencillamente no pudo contener.
«Su disponibilidad también es muy alta y esto es muy importante», continuó Alonso al hablar de la adaptación inmediata del delantero. «Se le ve fresco y está disfrutando [de su fútbol] porque es un gran tipo y está conectando muy bien con sus compañeros, y con todos. Está teniendo un gran impacto en el equipo y en el club».
La resistencia y la durabilidad brillan con luz propia
Rogers ha demostrado ser una amenaza versátil en el último tercio, viendo puerta ante Fulham, Arsenal y Hull City antes de su último gol. Además de sus cuatro tantos, ha repartido cuatro asistencias en solo ocho apariciones, lo que subraya su condición de uno de los fichajes veraniegos más productivos de la Premier League.
Lo que hace aún más notable el impacto de Rogers es la enorme cantidad de fútbol que ha jugado en los últimos doce meses. El atacante fue una pieza clave de la selección de Inglaterra que logró el tercer puesto en el Mundial este verano, lo que se tradujo en un descanso de pretemporada considerablemente más corto. A pesar de esta falta de descanso, no ha mostrado señales de fatiga y ha mantenido un alto nivel de intensidad en cada partido de la Premier League disputado hasta ahora esta temporada.
Las estadísticas muestran que Rogers ha participado en más de 70 partidos con su club y su selección desde el inicio de la pasada temporada, una carga de trabajo que pondría a prueba incluso a los veteranos más curtidos. Sin embargo, su resistencia física se ha convertido en un gran activo para el Chelsea en su intento por escalar posiciones en la tabla. Alonso señaló que la capacidad del jugador para estar disponible para ser convocado semana tras semana es tan importante como su aportación técnica sobre el terreno de juego en los días de partido.
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Un futuro brillante con Alonso
La victoria por 5-1 sobre el Bournemouth sirvió como una declaración de intenciones para el Chelsea, con Rogers en el centro de todo lo positivo. Al combinar una fuerza bruta con un toque delicado, se ha convertido en el prototipo de jugador sobre el que Alonso quiere construir su proyecto. A medida que avanza la temporada, la gestión de los minutos de Rogers será crucial dado su elevado volumen de carga, pero por ahora el Chelsea está recogiendo los frutos de su inversión veraniega. Con cuatro goles y cuatro asistencias ya en su haber, el jugador de 24 años va camino de firmar la mejor temporada de su carrera.
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