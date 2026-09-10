¡Xabi Alonso se culpa a sí mismo! El técnico del Chelsea admite que se lo puso «demasiado difícil» a las estrellas del Chelsea tras un caótico thriller de nueve goles contra el Leeds United

El Chelsea tuvo problemas al principio después de que Alonso introdujera nueve cambios respecto a la derrota del fin de semana ante el Arsenal. El Leeds aprovechó una deslavazada actuación del Chelsea y se marchó al descanso con ventaja de 1-0 gracias a Tarik Muharemovic, antes de que Brenden Aaronson doblara la ventaja del conjunto visitante poco después de la reanudación.

Ante la posibilidad de una sorprendente eliminación en la Carabao Cup, Alonso introdujo cuatro sustituciones al descanso. El cambio de inercia fue inmediato: Cole Palmer transformó un penalti y marcó un segundo dos minutos después para igualar la eliminatoria. Después, Pedro Neto marcó para completar una asombrosa remontada en seis minutos, antes de que Danny Welbeck ampliara la ventaja hasta el 4-2 tras una asistencia de Morgan Rogers.

Dominic Calvert-Lewin devolvió brevemente la esperanza al Leeds, pero el primer gol de Valentin Barco con el Chelsea y el segundo tardío de Welbeck sellaron una frenética victoria por 6-3. Rogers resultó decisivo al salir desde el banquillo, con tres asistencias durante el vendaval de la segunda parte.



