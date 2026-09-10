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imago-sport-1082773424.jpgMark Pain
Muhammad Zaki

Traducido por

¡Xabi Alonso se culpa a sí mismo! El técnico del Chelsea admite que se lo puso «demasiado difícil» a las estrellas del Chelsea tras un caótico thriller de nueve goles contra el Leeds United

Chelsea
X. Alonso
Leeds
Carabao Cup
C. Palmer
Chelsea vs Leeds
Premier League
M. Rogers

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, asumió toda la responsabilidad por una actuación deslavazada que llevó a su equipo a verse dos goles por detrás ante el Leeds United antes de reaccionar para lograr una notable victoria en la Carabao Cup. El técnico del Chelsea admitió que le puso las cosas «demasiado difíciles» a su equipo, con muchas rotaciones, después de hacer nueve cambios para el duelo entre semana en Stamford Bridge.

  • Nueve cambios provocan un susto inicial

    El Chelsea tuvo problemas al principio después de que Alonso introdujera nueve cambios respecto a la derrota del fin de semana ante el Arsenal. El Leeds aprovechó una deslavazada actuación del Chelsea y se marchó al descanso con ventaja de 1-0 gracias a Tarik Muharemovic, antes de que Brenden Aaronson doblara la ventaja del conjunto visitante poco después de la reanudación.

    Ante la posibilidad de una sorprendente eliminación en la Carabao Cup, Alonso introdujo cuatro sustituciones al descanso. El cambio de inercia fue inmediato: Cole Palmer transformó un penalti y marcó un segundo dos minutos después para igualar la eliminatoria. Después, Pedro Neto marcó para completar una asombrosa remontada en seis minutos, antes de que Danny Welbeck ampliara la ventaja hasta el 4-2 tras una asistencia de Morgan Rogers.

    Dominic Calvert-Lewin devolvió brevemente la esperanza al Leeds, pero el primer gol de Valentin Barco con el Chelsea y el segundo tardío de Welbeck sellaron una frenética victoria por 6-3. Rogers resultó decisivo al salir desde el banquillo, con tres asistencias durante el vendaval de la segunda parte.


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  • Chelsea v Leeds United - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Alonso asume la culpa

    Tras el partido, Alonso se negó a criticar a sus jugadores menos habituales y, en cambio, asumió claramente la responsabilidad. El español reconoció que una rotación masiva en su once inicial dejó al equipo vulnerable.

    «Asumo la responsabilidad», dijo tras el encuentro el exentrenador del Bayer Leverkusen. «No hay ningún jugador al que culpar, es una decisión que tomamos. En la primera parte las cosas no estaban saliendo como queríamos. Cuando no tienes tiempo para trabajar [con los jugadores de la plantilla], es difícil competir a este nivel. Tenemos que analizarlo, pero estoy contento de que hayamos pasado, contento con la reacción».

    Añadió: «Haré una valoración más profunda sobre cómo puedo ayudar a los jugadores que no están jugando tanto a tener un mejor impacto, a sentirse mejor.

    »Hoy fue difícil para ellos. Quizá yo lo hice demasiado difícil. Pero hay que reaccionar y tomar decisiones. El impacto fue bueno por parte de los jugadores que entraron. Necesito asumir mi propia culpa y mi propia responsabilidad».

  • Surgen dudas sobre la profundidad de la plantilla pese al gasto desmedido del verano

    La naturaleza caótica de la victoria plantea preguntas inmediatas sobre la profundidad de la plantilla del Chelsea. Pese a haber integrado a 10 fichajes del primer equipo durante el mercado de traspasos, la segunda unidad del Chelsea se mostró frágil y endeble en defensa ante el Leeds.

    Preguntado por si la actuación puso de manifiesto una falta de alternativas fiables como recambio, Alonso rechazó esa idea. «Prefiero no adoptar esa visión cínica», insistió. «Sé que probablemente no he tomado las decisiones adecuadas para que ellos muestren su mejor nivel. Es algo que analizaré y de lo que aprenderé».


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  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-LEEDSAFP

    El Chelsea espera el sorteo de la cuarta ronda de la Carabao Cup

    El Chelsea se une al Bournemouth, el Crystal Palace, el Bradford City, el Sunderland y el Newcastle en la cuarta ronda de la Carabao Cup. Las eliminatorias restantes de la tercera ronda concluirán la próxima semana, mientras los equipos luchan por las últimas plazas en octavos de final.

    El Chelsea descubrirá a su próximo rival cuando se celebre el sorteo el próximo miércoles por la noche, tras la conclusión del enfrentamiento del Manchester United con el Brighton. Mientras tanto, Alonso debe encontrar la manera de equilibrar su plantilla de forma eficaz a medida que el calendario nacional se intensifica.

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