Xabi Alonso responde a la disculpa de Vinicius Jr tras la reunión del equipo del Real Madrid después del arrebato del astro brasileño en la línea de banda en la victoria del Clásico contra el Barcelona
Vinicius pide disculpas tras el berrinche en la línea de banda durante el Clásico
El extremo brasileño estuvo en una forma increíble durante la victoria 2-1 del Clásico sobre los rivales Barcelona en el Santiago Bernabéu el pasado fin de semana, ofreciendo una exhibición eléctrica que desconcertó una y otra vez a la defensa visitante. A pesar de todo su razzle estruendo por la banda izquierda, fue retirado en el minuto 72 por el entrenador del Real Madrid, Alonso.
“¿Yo? ¿Yo? ¡Mister, mister! ¿Yo?", gritó Vini Jr incrédulo mientras Alonso se preparaba para introducir a Rodrygo en la segunda mitad. El No.7 del Madrid salió del campo visiblemente furioso con la decisión de Alonso y se dirigió directamente al túnel. "Siempre yo... Estoy dejando el equipo. Me estoy yendo. Es mejor que me vaya," murmuró supuestamente mientras se dirigía al vestuario en lugar de unirse al resto de sus compañeros en el banco.
Finalmente regresó al banquillo antes del pitido final, pero su reacción generó muchas críticas. Según los informes en España, el Madrid estaba descontento con el comportamiento de Vini y veía sus acciones como injustificables. Sin embargo, supuestamente decidieron no imponer multas institucionales ni medidas disciplinarias.
Después del incidente, Vini emitió una disculpa pública. "Hoy quiero disculparme con todos los madridistas por mi reacción cuando fui sustituido en el Clásico," escribió en un comunicado en X el miércoles. "Al igual que ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero disculparme nuevamente con mis compañeros, el club y el presidente. A veces la pasión se apodera de mí porque siempre quiero ganar y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo proviene del amor que siento por este club y todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día."
Alonso aclara la situación respecto a Vinicius Jr.
Después del Clásico, Alonso les dijo a los periodistas que tendría una conversación con el joven de 25 años. "¿El carácter de Vini? Hay diferentes personalidades en cualquier vestuario. Ahora mismo disfrutaremos de la victoria, luego tendremos una conversación, seguro", dijo el mister.
El viernes, durante su conferencia de prensa antes del enfrentamiento del sábado con el Valencia, Alonso comentó sobre la disculpa pública de Vini Jr., confirmando que el tema ahora se considera resuelto. "¿Vinicius se ha disculpado conmigo? Tuvimos una reunión con todos el miércoles, y Vinicius estuvo impecable. Habló honestamente y estuvo muy bien. Para mí, el asunto está zanjado."
Cuando se le preguntó acerca de haber sido omitido en el comunicado público de Vini, Alonso comentó: "Fue un comunicado muy valioso, muy positivo. Demostró su honestidad; habló desde el corazón. Lo que dijo fue lo más importante, y yo estaba muy satisfecho. Ya lo he dicho, estaba muy orgulloso y el asunto se resolvió el mismo miércoles. Ayer entrenamos bien, veo a Vini haciéndolo bien, y todos estamos en el mismo barco y remando en la misma dirección."
El ex del Bayer Leverkusen también confirmó que Vini no será castigado. "Está cerrado. Tenemos un partido mañana y no habrá represalias contra él", dijo, antes de agregar: "Creo que el equipo, y todos, incluido Vinicius, están enfocados en lo más importante. Todos quieren estar en el campo. El enfoque es el mismo. Queremos avanzar con seguridad.
La disputa de Alonso no afectará los planes de renovación de Vinicius Jr.
En los últimos meses, la especulación ha intensificado sobre el futuro de Vini Jr. en el Madrid, tras un estancamiento en las negociaciones de su contrato entre el jugador y el club. El delantero brasileño aparentemente busca un aumento salarial que iguale sus ganancias a las de su compañero Kylian Mbappe, actualmente el jugador mejor pagado en la nómina del Madrid.
Sin embargo, informes recientes sugieren que tanto Vini Jr como Los Blancos están dispuestos a continuar juntos. "Mi amor por este club nunca cambiará", dijo recientemente, aunque su estatus dentro del club parece haberse visto afectado tras la llegada de Mbappe.
Aunque no hay una nueva fecha para futuras negociaciones, se espera que las dos partes lleguen a un acuerdo antes del próximo verano. Los informes sugieren que el Madrid quiere mantener a Vini Jr al menos hasta 2030, con su contrato actual expirando en 2027.
¿Comenzará Vinicius Jr contra el Valencia?
En sus primeros meses en el Bernabéu, Alonso ha dejado claro que es un firme creyente en la rotación de plantilla; Los Merengues aún no han alineado el mismo once inicial en partidos consecutivos. En cuanto a Vini Jr, ha completado los 90 minutos completos solo tres veces en 13 apariciones esta temporada. Si bien su reacción al ser sustituido contra el Barcelona puede haber influido en la decisión de Alonso de potencialmente dejarlo en el banquillo contra el Valencia el sábado, queda por ver si el entrenador restaurará al brasileño en el once inicial o le dará a Rodrygo otra oportunidad en la banda izquierda.
