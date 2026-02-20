Getty Images
Xabi Alonso rechaza la oferta para entrenar a un club europeo de primer nivel, mientras que el exentrenador del Real Madrid espera una oportunidad en el Liverpool
El caos en el Velódromo aleja a Alonso
Alonso ha rechazado la oportunidad de convertirse en el nuevo entrenador del Marsella, rechazando una oferta oficial debido a sus preocupaciones sobre la situación del club francés, según afirma RMC Sport. El técnico de 44 años vuelve al mercado tras ser despedido por el Madrid a principios de enero, poniendo fin a una turbulenta etapa de siete meses en la capital española.
El Marsella, que buscaba un sustituto para Roberto De Zerbi tras su explosiva salida a principios de este mes, se movió rápidamente para fichar a Alonso. Sin embargo, según el informe, la oferta fue rechazada «de inmediato». Se entiende que la inestabilidad interna del club fue el factor principal para Alonso, que anteriormente disfrutó de un mandato muy exitoso de tres años en el Bayer Leverkusen.
El rechazo se produce en un momento de crecientes especulaciones sobre un posible fichaje por el Anfield. Aunque el entrenador del Liverpool, Slot, no se encuentra en una situación de peligro inmediato, su equipo ha tenido dificultades para repetir la forma de su campaña debut, en la que ganó el título. A pesar de la importante inversión realizada en la plantilla, los Reds ocupan actualmente el sexto puesto de la Premier League, a 16 puntos del líder, el Arsenal.
Las luchas internas por el poder marcan la temporada del Marsella
El ambiente en Marsella ha sido tenso desde que De Zerbi se marchó de mutuo acuerdo tras la goleada por 5-0 sufrida a manos del París Saint-Germain el 8 de febrero. La situación llegó a un punto crítico cuando el director deportivo Medhi Benatia, antiguo compañero de Alonso en el Bayern de Múnich, anunció su dimisión en una declaración sorprendente.
En un dramático giro, el propietario del club, Frank McCourt, rechazó la dimisión de Benatia y, en su lugar, degradó al presidente del club, Pablo Longoria, a «responsabilidades institucionales». Este cambio otorgó a Benatia el control total de las operaciones deportivas hasta el final de la temporada. Benatia señaló: «Me voy con la sensación de haberlo dado todo... pero con el pesar de no haber podido calmar el ambiente que rodea al equipo».
Para Alonso, este contexto de «desacuerdos» en la junta directiva y cambios en la jerarquía resultó ser un factor decisivo. Tras ver cómo su proyecto en el Madrid se estancaba tras la derrota por 3-2 ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el ganador de la Copa del Mundo dio prioridad a la seguridad estructural. Desconfiaba de otro entorno inestable en el que la rotación constante de personal pudiera socavar su filosofía de entrenamiento a largo plazo.
McCourt exige concentración mientras Beye toma las riendas
Reflexionando sobre su decisión inicial de dimitir, Benatia destacó la dificultad de gestionar la presión externa en el club. «A pesar de los recientes contratiempos y de algunas situaciones deportivas crueles, el proyecto sigue adelante. Pero no puedo ignorar el clima actual. Siento una insatisfacción creciente, una brecha que lamento profundamente. En Marsella, los resultados son el único juez».
Sin embargo, el propietario McCourt se mantiene firme en que el club debe estabilizarse para alcanzar sus ambiciones europeas. «Como propietario del club, voy a venir a Marsella y volver a asumir mis responsabilidades para que el club siga centrado en sus objetivos, en particular la clasificación para la próxima Liga de Campeones y una buena actuación en la Copa de Francia», declaró.
Tras la negativa de Alonso, el club recurrió al exdefensa del Newcastle Habib Beye, que fue nombrado apenas una semana después de su despido del Rennes. McCourt confirmó que el nuevo nombramiento se realizó para garantizar que la plantilla siguiera siendo competitiva bajo la jerarquía deportiva revisada liderada por Benatia.
Esperando la llamada de Anfield
Con la puerta del Marsella cerrada, la disponibilidad de Alonso sigue alimentando los rumores sobre su regreso a la Premier League. Aunque ha expresado su deseo de tomarse un breve descanso tras la «tormentosa» salida del Real Madrid, la posibilidad de una vacante en el Liverpool sigue siendo un gran aliciente. La base del Anfield se considera mucho más sólida que el ambiente que evitó en Francia.
El Liverpool y Slot se enfrentan ahora a una serie de partidos cruciales para salvar la temporada y acallar las crecientes voces que piden un cambio en el banquillo. Los Reds buscarán recortar distancias con los cuatro primeros cuando se enfrenten al Nottingham Forest en la Premier League el domingo.
