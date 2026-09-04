Xabi Alonso, pendiente del estado físico de Moises Caicedo antes del derbi contra el Arsenal tras el último contratiempo del centrocampista

Chelsea tomará una decisión de última hora sobre Caicedo este sábado, apenas veinticuatro horas antes de su partido contra el vigente campeón de la Premier League. El centrocampista de 24 años ha tenido un inicio frustrante de la nueva campaña, tras haberse perdido ya la victoria inaugural contra el Fulham y el triunfo entre semana en la Carabao Cup ante el Luton Town.

Después de entrar como suplente en el minuto 68 durante la emocionante victoria del Chelsea por 4-3 sobre el Brighton & Hove Albion el domingo, Caicedo solo aguantó 14 minutos antes de caer al césped. Aunque necesitó atención médica sobre el terreno de juego y finalmente pudo marcharse por su propio pie, la naturaleza recurrente del problema ha generado una preocupación importante en Cobham.