AFP
Traducido por
Xabi Alonso, pendiente del estado físico de Moises Caicedo antes del derbi contra el Arsenal tras el último contratiempo del centrocampista
Preocupación por lesión en torno a la estrella ecuatoriana
Chelsea tomará una decisión de última hora sobre Caicedo este sábado, apenas veinticuatro horas antes de su partido contra el vigente campeón de la Premier League. El centrocampista de 24 años ha tenido un inicio frustrante de la nueva campaña, tras haberse perdido ya la victoria inaugural contra el Fulham y el triunfo entre semana en la Carabao Cup ante el Luton Town.
Después de entrar como suplente en el minuto 68 durante la emocionante victoria del Chelsea por 4-3 sobre el Brighton & Hove Albion el domingo, Caicedo solo aguantó 14 minutos antes de caer al césped. Aunque necesitó atención médica sobre el terreno de juego y finalmente pudo marcharse por su propio pie, la naturaleza recurrente del problema ha generado una preocupación importante en Cobham.
- Getty Images Sport
Alonso ofrece una actualización sobre su estado físico
En la rueda de prensa previa al partido del viernes, Alonso se mostró cauto cuando le preguntaron por la disponibilidad de un jugador que fue decisivo para el Chelsea la pasada temporada pese a su décimo puesto. El internacional ecuatoriano de 24 años, que ejerce como vicecapitán por detrás de Reece James y suma 149 partidos con el club desde su llegada procedente del Brighton en agosto de 2023, sigue siendo una pieza crucial en la columna vertebral del Chelsea de cara al próximo derbi.
"Lo comprobaremos mañana, mañana es la última decisión para la plantilla del domingo", dijo Alonso a los periodistas cuando fue preguntado por la situación. El excentrocampista de Liverpool y Real Madrid pidió a los aficionados y a los medios que mantengan la paciencia mientras continúan las evaluaciones médicas, y añadió: "No [tenemos que] preocuparnos, tenemos que comprobarlo mañana y tomar la decisión final".
Navegando la transición en el centro del campo
El centro del campo del Chelsea ha experimentado una transformación importante este verano tras la salida de Enzo Fernandez al Manchester City. El club se movió en el mercado para asegurarse de que Alonso tuviera opciones suficientes, cerrando los fichajes de Valentin Barco y del veterano líder Jordan Henderson.
El entrenador cree que la plantilla tiene suficiente flexibilidad táctica para hacer frente a las exigencias de la Premier League incluso si Caicedo queda fuera. Destacó la mezcla de juventud y experiencia que hay ahora en el vestuario, algo que considera crucial para afrontar una complicada serie de partidos. «[Tenemos] diferentes cualidades, personalidades», explicó Alonso al hablar de sus opciones tácticas. «Valentin es joven, pero ha llegado con mucha energía. Tenemos a Hendo, tiene la serenidad, la mentalidad, sabe lo que pasa en los partidos. Está cada vez más cerca, más cerca de tener minutos.»
- AFP
Flexibilidad táctica y profundidad de plantilla
Si Caicedo no supera el sábado la prueba de aptitud física, Alonso está preparado para buscar soluciones alternativas, ya que ambos rivales londinenses ponen en juego sus inicios perfectos. Tanto Arsenal como Chelsea llegan al derbi con el pleno de puntos en sus dos primeros partidos de la Premier League: los Gunners vencieron a Coventry City y Aston Villa, mientras que los Blues se impusieron por la mínima a Fulham y Brighton.
Alonso sigue confiando en que su plan táctico pueda ser ejecutado por varios miembros de la plantilla, independientemente de qué jugadores estén disponibles el domingo por la tarde. «También tenemos a Rom (Romeo Lavia), Reece (James) y Malo (Gusto); él puede jugar [en el centro del campo]», añadió Alonso.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias