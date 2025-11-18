¡Xabi Alonso no ha cambiado! El entrenador del Real Madrid ha mantenido la misma filosofía desde sus días como jugador, dice su ex compañero Karim Benzema

Ha sido un comienzo intrigante para la vida de Alonso como entrenador del Real Madrid. Nombrado al final de la temporada pasada, la primera asignación del excentrocampista ganador de la Copa del Mundo fue participar en el Mundial de Clubes con un equipo medio en forma. El Madrid llegó a las semifinales, donde recibió una cruda lección de realidad a manos del Paris Saint-Germain.

Luego, tras una pretemporada acortada, las tropas de Alonso iniciaron la temporada 2025-26 de manera espléndida. Ganaron los primeros seis partidos de la temporada de La Liga, antes de ser demolidos por sus rivales vecinos, el Atlético de Madrid, 5-2 en el Metropolitano en septiembre. Esa derrota resultaría ser solo un pequeño tropiezo, ya que el Madrid ganó los siguientes siete partidos consecutivos, incluyendo una brillante victoria sobre el Barcelona en el Bernabéu el mes pasado.

Aunque han fallado en ganar sus dos últimos partidos en todas las competiciones, este equipo del Madrid bajo el mando de Alonso ha demostrado que tienen un nivel más alto del que tenían en la desastrosa temporada 2024-25, en la cual no lograron ganar grandes trofeos. Jugadores como Kylian Mbappé y Arda Güler se han convertido en pilares del equipo, con el capitán de Francia teniendo un inicio arrollador tras haber marcado 18 goles en 16 partidos.