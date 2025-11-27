Xabi Alonso no espera 'un lecho de rosas' en el Real Madrid ya que el entrenador insiste en que está manejando la presión 'con más calma' de lo esperado

Madrid terminó su racha de tres partidos sin ganar tras una nerviosa victoria por 4-3 en la Liga de Campeones sobre los campeones griegos Olimpiacos en el Estadio Georgios Karaiskakis el miércoles.

Los visitantes fueron sorprendidos temprano, cuando Chiquinho disparó una brillante volea al fondo del rincón inferior izquierdo en el octavo minuto. Sin embargo, Madrid ofreció una respuesta exquisita, ya que el hat-trick de Kylian Mbappe en el espacio de siete minutos puso en jaque a Olimpiacos antes de que el partido llegara a la media hora.

Los hombres de José Luis Mendilibar, sin embargo, no estaban de humor para dejar que los Blancos se saliesen con la suya. El suplente Mehdi Taremi, que entró por el lesionado Chiquinho en la primera mitad, descontó para los locales en el minuto 52. Ocho minutos después, sin embargo, Mbappe completó un póker anotando su cuarto gol de la noche y noveno en general en la competición esta temporada.

Ayoub El Kaabi le dio vida de nuevo a Olimpiacos, elevándose en el minuto 81 para conectar un cabezazo al fondo de la red y reavivar las esperanzas de una remontada. Tras el tercer gol, el equipo de Mendilibar apretó el acelerador y jugó con una intensidad increíble, incluso acercándose al empate en un par de ocasiones. No importaría, sin embargo, ya que las tropas de Alonso mantuvieron a raya a Olimpiacos en los últimos 15 minutos (incluido el tiempo de descuento) para poner fin a su racha sin victorias.