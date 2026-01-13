Esa es el Real Madrid en un microcosmos. Alonso, el entrenador, se centraba en el espíritu de equipo, la unión, hacer lo correcto como unidad deportiva. Es un hombre de principios, y ese momento fue uno de los más básicos: tratar al adversario con respeto. Pero al dirigir a un grupo de Galácticos, individuos que cada uno por sí solo se considera más grande que su propia insignia, y ni hablar de la de un oponente, esos principios necesitan ser dejados a un lado.

En 2026, los jugadores tienen razón. Mbappe, como Vinicius Jr y Jude Bellingham, ahora son más grandes que cualquier club, cualquier camiseta y ciertamente cualquier entrenador. Estos hombres son todas marcas exitosas que Alonso intentó, en un fracaso bastante valiente, tratar como futbolistas.

Alonso es un entrenador verdaderamente excelente que ha demostrado en una etapa inmensamente exitosa en el Bayer Leverkusen que es uno de los estrategas más efectivos del juego. Dale el equipo correcto, lleno de jugadores más ansiosos y, francamente, más entrenables, y puede hacer maravillas. Con toda probabilidad, llegará a un lugar donde tendrá la oportunidad de demostrar que su etapa en Alemania no fue una casualidad.

Pero para este Madrid, era el entrenador equivocado desde el principio. El Madrid es, a falta de un término mejor, intreinable. No se pueden moldear en futbolistas modernos, de alta presión, al estilo de Pep Guardiola, que se conformen con una interpretación del juego basada en el equipo. En cambio, son una colección de individuos a los que se les deben dar las ideas correctas, y una figura autoritaria que los mantenga en línea.

Alonso no es eso, y fue superado en última instancia por el Galacticismo que domina el Bernabéu.