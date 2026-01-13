+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Xabi Alonso intentó y fracasó en entrenar a un equipo indomable - Su salida del Real Madrid muestra que el poder de los jugadores sigue reinando en el Bernabéu

La imagen final de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, y una que cuenta la historia de su tiempo a cargo en el Bernabéu, fue la de otra persona diciéndole qué hacer. Después de la derrota del domingo en la Supercopa de España ante el Barcelona, Alonso hizo gestos a sus jugadores para que dieran un pasillo de honor a sus victoriosos rivales mientras iban a recoger el trofeo. Sin embargo, Kylian Mbappé no estaba de acuerdo y insistió en que sus compañeros siguieran su ejemplo. Así lo hicieron - y también Alonso.

Esa es el Real Madrid en un microcosmos. Alonso, el entrenador, se centraba en el espíritu de equipo, la unión, hacer lo correcto como unidad deportiva. Es un hombre de principios, y ese momento fue uno de los más básicos: tratar al adversario con respeto. Pero al dirigir a un grupo de Galácticos, individuos que cada uno por sí solo se considera más grande que su propia insignia, y ni hablar de la de un oponente, esos principios necesitan ser dejados a un lado.

En 2026, los jugadores tienen razón. Mbappe, como Vinicius Jr y Jude Bellingham, ahora son más grandes que cualquier club, cualquier camiseta y ciertamente cualquier entrenador. Estos hombres son todas marcas exitosas que Alonso intentó, en un fracaso bastante valiente, tratar como futbolistas.

Alonso es un entrenador verdaderamente excelente que ha demostrado en una etapa inmensamente exitosa en el Bayer Leverkusen que es uno de los estrategas más efectivos del juego. Dale el equipo correcto, lleno de jugadores más ansiosos y, francamente, más entrenables, y puede hacer maravillas. Con toda probabilidad, llegará a un lugar donde tendrá la oportunidad de demostrar que su etapa en Alemania no fue una casualidad. 

Pero para este Madrid, era el entrenador equivocado desde el principio. El Madrid es, a falta de un término mejor, intreinable. No se pueden moldear en futbolistas modernos, de alta presión, al estilo de Pep Guardiola, que se conformen con una interpretación del juego basada en el equipo. En cambio, son una colección de individuos a los que se les deben dar las ideas correctas, y una figura autoritaria que los mantenga en línea. 

Alonso no es eso, y fue superado en última instancia por el Galacticismo que domina el Bernabéu. 

    Comienzo alentador

    Es importante recordar que hubo una verdadera emoción cuando Alonso asumió el cargo. Se asumía ampliamente que sería el entrenador del Real Madrid o del Liverpool cuando terminara su etapa en el Leverkusen, y mientras Liverpool tomó otra dirección con Arne Slot tras la renuncia de Jurgen Klopp, Madrid hizo que el momento funcionara cuando decidieron separarse de Carlo Ancelotti.

    Las primeras sensaciones fueron buenas. En su conferencia de prensa de presentación, Alonso transmitió todo lo correcto. Habló sobre su profunda conexión con el 'Madridismo', filmó su video de presentación frente a 'La Décima', la 10ª Copa de Europa que Los Blancos levantaron mientras él estaba en el equipo, y reconoció que había estado en contacto con Ancelotti mientras aseguraba que Madrid sería altamente entretenido.

    “Quiero que la gente que nos vea diga: ‘Este es el equipo que me gusta’, que la gente vaya al estadio a disfrutar," dijo.

    Quizás los aficionados del Madrid habían perdido un poco su conexión con el club durante los últimos días de Ancelotti como entrenador. El Madrid no estaba ganando mucho mientras que Barcelona se encaminaba hacia el título y estuvo a punto de un milagro del Inter de jugar en la final de la Liga de Campeones. El Madrid tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que no solo eran el segundo mejor en su liga - algo difícil de aceptar - sino que estaban bien abajo en el orden jerárquico cuando se trataba de Europa.

    Alonso estaba aquí para cambiar eso, y afirmaba que comprendía profundamente lo que significaba hacerse cargo del club. 

    Surgen problemas temprano

    Eso fue el 27 de mayo, y dos semanas después, el Madrid envió a Alonso y sus jugadores a Estados Unidos para el Mundial de Clubes. En retrospectiva, ese trabajo debería haber sido entregado a otra persona, dado que, según se informa, Alonso quería tomar las riendas después de la competencia.

    Era claro por qué, también. El Madrid lucía agotado en los EE. UU., y Alonso estaba un poco errático con sus planes. Su equipo se veía y jugaba como el equipo de Ancelotti, aunque sin Mbappé, quien se perdió los primeros cuatro partidos del equipo debido a una gripe estomacal. Vinicius Jr nunca logró arrancar completamente, tampoco lo hizo el nuevo fichaje Trent Alexander-Arnold, por quien el Madrid había pagado 10 millones de euros para que pudiera ser liberado por Liverpool un mes antes. Rodrygo, por su parte, apenas salió del banquillo,

    El Madrid fue finalmente vapuleado por un brillante Paris Saint-Germain en la semifinal. Después de ese partido, Alonso comentó que este Madrid no era realmente su equipo, y que él solo estaba supervisando el final del reinado de Ancelotti. El verdadero trabajo, prometió, comenzaría una vez que los jugadores regresaran de las vacaciones. 

    Ajustes tácticos

    Estaba claro que Alonso quería entrenar. Después de todo, eso es lo que se le da bien. Claro, puede hablar sobre ser un buen gestor de personas y motivar a sus jugadores, pero en su esencia más profunda, Alonso es el mediocampista organizador que veía el juego con más facilidad que todos los demás. Cree en el juego posicional, en presionar sin balón y en armar los patrones correctos de inicio de juego. Sus equipos son fluidos, y es capaz de adaptarse de acuerdo con los talentos disponibles, pero Alonso también necesitaba que las principales figuras del Madrid cambiaran sus actitudes.

    Tal vez, a regañadientes, eligió jugar con un 4-3-3 con Mbappé en el centro, aunque Rodrygo tuvo dificultades para regresar al once inicial, ya que se prefería principalmente a Arda Guler o al adolescente Franco Mastantuono por la derecha sobre el brasileño. Y aunque fue un sistema que permitió a Mbappé anotar con frecuencia y a Guler establecer un fuerte entendimiento con el capitán de Francia, otros tuvieron dificultades para desempeñarse a su capacidad.

    Desprovisto de Luka Modric y aún sin un reemplazo para Toni Kroos, el elenco rotativo en el mediocampo nunca pudo encontrar los lugares exactos donde estar, y consecuentemente había huecos por todos lados, lo que permitía que el Madrid fuera golpeado fácilmente al contragolpe. Los oponentes organizados que podían detener el potente ataque del Madrid - particularmente el Manchester City y el Liverpool en la Liga de Campeones - los superaron con relativa comodidad. 

    Por supuesto, en cierto sentido, Alonso fue tácticamente culpable. En el Leverkusen, era un leal al 3-4-2-1 que utilizaba dos No.10 creativos y un delantero central cuyo principal trabajo era enlazar el juego en lugar de marcar goles. Gran parte de la creatividad de esos equipos provenía de las zonas amplias, algo de lo que Los Blancos carecen claramente, especialmente con Alexander-Arnold pasando la mayor parte de su tiempo en el Bernabéu hasta ahora en la sala de tratamiento. Había un punto medio feliz por encontrar, pero Alonso nunca pudo identificarlo del todo. 

    Dinámicas del vestuario

    Lo que perjudicó a Alonso, sin embargo, fue su incapacidad para controlar los egos que dominan el vestuario del Real Madrid.

    Mucho se ha hablado del incidente entre Vinicius y Alonso durante El Clásico en octubre. El brasileño se mostró visiblemente molesto al ser sustituido y se quejó a su entrenador antes de dirigirse enojado al túnel. Este comportamiento no era necesariamente nuevo en Vinicius, quien frecuentemente chocaba con Ancelotti, incluso cuando estaba en forma para contender por el Balón de Oro, pero llevó a informes de que el delantero se negaría a entrar en conversaciones de contrato (su contrato actual termina en 2027) mientras Alonso permaneciera a cargo.

    Alonso nunca le dio a Vinicius total libertad ofensiva y constantemente lo reemplazaba durante los partidos, algo que enfureció al ex talento del Flamengo. Vale la pena mencionar que las actuaciones de Vinicius no han sido lo suficientemente buenas desde hace más de un año, y su gol en la final de la Supercopa del domingo terminó con una sequía de 18 partidos.

    Mientras eso sucedía, Mbappé marcaba goles con facilidad. Su trabajo sin balón todavía dejaba mucho que desear, pero se mantenía de buena gana en un papel más central en lugar de desviarse hacia la izquierda como solía hacerlo durante su temporada debut en España. El resultado ha sido 29 goles en 25 partidos en todas las competiciones, lo que lo coloca entre los principales candidatos para el Balón de Oro.

    Lo que se suponía iba a ser una temporada para encontrar la armonía en cambio se convirtió en una lucha de poder. Alonso se alineó con Mbappé mientras que Vinicius contaba con el respaldo de Florentino Pérez y la jerarquía del Madrid. Eso sin mencionar las luchas de Rodrygo o los problemas reportados con Bellingham que llegaron a dominar la prensa deportiva española.

    Derrota final condenatoria

    Todas esas cosas no habrían importado si los resultados hubieran sido buenos, y durante un tiempo lo fueron. Cuando el Madrid venció al Barca en el Bernabéu en octubre, se colocaron cinco puntos por delante en la cima de La Liga habiendo ganado también sus tres primeros partidos de la Champions League.

    La derrota en Anfield 10 días después, sin embargo, desató una racha de ocho partidos durante los cuales el Madrid ganó solo dos y perdió el ritmo tanto a nivel doméstico como en Europa. Ahora están cuatro puntos detrás del Barca a mitad de la campaña de Liga, mientras que las victorias sobre el Mónaco y el Benfica les garantizarán un lugar en los últimos 16 de la Champions League sin tener que pasar por la ronda de play-off. El Madrid sigue vivo en tres competiciones aunque no sea el favorito absoluto para ganar ninguna de ellas.

    Sin embargo, en Madrid, las actuaciones y las percepciones pueden importar mucho más que los resultados. Los entrenadores han sido despedidos por no ganar ligas de manera suficientemente convincente, después de todo. Pero cuando los resultados y las actuaciones son ambos deficientes es cuando empiezan los verdaderos problemas.

    De cara a la final de la Supercopa del domingo, había una verdadera sensación de que Alonso necesitaba una victoria. Los informes de ese momento sugerían que mantendría su trabajo sin importar el resultado, pero las sensaciones seguían siendo ominosas, y la derrota por 3-2 encapsuló todo lo que estaba mal con el Madrid en ese momento. Anotaron un gol excelente a través de Vinicius y Gonzalo García empujó otro, pero concedieron un trío de goles inmensamente evitables.

    Lo peor de todo, esto fue contra el Barcelona, quien, con la victoria, aseguró Súper Copas consecutivas, el más importante de los trofeos menos importantes. Ya fuera Alonso o el Madrid quien tomó la decisión final sobre su futuro, las cosas se habían vuelto insostenibles.

    ¿Qué sigue?

    Lo que viene a continuación es complicado para casi todos excepto Alonso, quien inevitablemente saldrá de estos ocho meses con su reputación mayormente intacta. Intentó adherirse a sus principios, pero finalmente fue devorado y escupido por el notoriamente voluble vestuario del Madrid. 

    Recuerden, este es un equipo que eventualmente tuvo que manejar demasiado a Zinedine Zidane y Ancelotti. Como tal, Alonso encontrará un nuevo trabajo, probablemente el próximo verano. El Manchester United ya está en el mercado en busca de un nuevo hombre para el banquillo, y no sería una sorpresa si Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham e incluso el PSG se unieran a ellos por varias razones.

    No se equivoquen, intencionalmente o no, los jugadores del Madrid despidieron a Alonso. Claro, pueden publicar mensajes de agradecimiento en las redes sociales y decir las cosas correctas en entrevistas, pero este es un grupo que tiene más poder que el hombre en el banquillo. Ellos son los verdaderos encargados, y Álvaro Arbeloa, quien es el siguiente, tendrá que encontrar alguna manera de manejar eso. 

    Todo parece clamar por una renovación. Hay demasiadas estrellas aquí, y ningún entrenador capaz de controlarlas. La creencia del Madrid es que son un club especial que puede elevarse por encima de la convención normal. Pero ahora, después de forzar a uno de los mejores entrenadores del mundo a salir por la puerta, esa creencia podría comenzar a hacerles más daño que bien. 

