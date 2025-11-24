'¡No nos hemos desmoronado!' - Xabi Alonso insiste en que la conexión del Real Madrid está 'mejorando', pero admite que 'no pueden estar contentos' con el último contratiempo
El Real Madrid empató de manera dramática con el Elche.
El Real Madrid sufrió otra noche frustrante al ser retenidos a un empate 2-2 por Elche el domingo. A pesar de dominar la posesión y crear numerosas oportunidades, Los Blancos se encontraron en desventaja dos veces en el partido. Aleix Febas abrió el marcador para Elche en el minuto 53, solo para que Dean Huijsen igualara para el Real Madrid en el minuto 78.
Sin embargo, Elche recuperó la ventaja a través de Álvaro Rodríguez solo seis minutos después, amenazando con infligir una derrota sorpresa a los líderes de la liga española. Fue un gol de Jude Bellingham en el minuto 87 el que rescató un punto para el Real Madrid, asegurando que evitaran una segunda derrota de la temporada en la liga. El resultado deja al Real Madrid todavía en la cima de la tabla de La Liga con 32 puntos en 13 partidos, pero su ventaja sobre sus rivales Barcelona se ha reducido a solo un punto.
Alonso insiste en que el espíritu de equipo es bueno a pesar de los recientes contratiempos.
Tras el partido, Xabi Alonso se dirigió a los medios y enfrentó preguntas sobre la forma reciente de su equipo, que ha visto empatar sus dos últimos partidos de liga. Cuando se le preguntó si el equipo se había derrumbado, Alonso fue desafiante en su respuesta.
"No nos hemos desmoronado," insistió Alonso. "Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder a la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas; queremos mejorar."
A pesar de su perspectiva positiva sobre el espíritu del equipo, Alonso reconoció la decepción por el resultado. "Después de una buena racha, hemos tenido varios resultados que no queríamos. Sabemos lo que queremos; tenemos que seguir avanzando. No estamos contentos; siempre queremos ganar. No podemos estarlo. Quedan muchos partidos, así que necesitamos concentrarnos en el siguiente, analizando lo que hicimos hoy."
La conexión entre jugador y entrenador está 'mejorando'
Otro tema clave abordado por Alonso fue la relación entre su cuerpo técnico y los jugadores. En medio del reciente bajón en el rendimiento, ha habido preguntas sobre la conexión dentro del equipo. Sin embargo, Alonso mantuvo que la relación se está fortaleciendo con el tiempo.
"La conexión está mejorando; tenemos más tiempo e interactuamos más, nos conocemos mejor," afirmó Alonso. "Todos estamos en el mismo barco, celebramos las victorias. Sufrimos si no ganamos. La conexión es buena. Necesitamos darle la vuelta a esta situación, empezando por Atenas."
El técnico del Madrid también aclaró la situación respecto a Vinicius Jr, quien ha visto reducido su tiempo de juego recientemente y comenzó en el banco contra Elche. Alonso aseguró que mantiene una comunicación abierta con el delantero brasileño y que Vinicius entiende su rol actual.
"No, lo habíamos discutido. Hablamos de esto a menudo," explicó Alonso. "Él entiende; sabía el papel que podía desempeñar. Lo hemos hecho antes, como en Getafe. Hoy no estamos contentos, pero todos estamos ansiosos por volver a encarrilarnos."
¿Qué sigue para el Real Madrid?
El Real Madrid necesitará dejar rápidamente atrás este resultado decepcionante mientras vuelven su atención a la Liga de Campeones. Se enfrentan al Olympiacos en Atenas el miércoles, donde buscarán asegurar una victoria para levantar su moral y solidificar su posición en la fase de grupos. Tras su compromiso europeo, volverán a la acción de La Liga el próximo lunes con un partido en casa contra el Girona, que está en el 18º puesto de la tabla. Alonso y sus jugadores tendrán como objetivo volver al camino de la victoria en ambas competiciones para silenciar a los críticos y encarrilar su temporada.