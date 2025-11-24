'¡No nos hemos desmoronado!' - Xabi Alonso insiste en que la conexión del Real Madrid está 'mejorando', pero admite que 'no pueden estar contentos' con el último contratiempo

Tras el partido, Xabi Alonso se dirigió a los medios y enfrentó preguntas sobre la forma reciente de su equipo, que ha visto empatar sus dos últimos partidos de liga. Cuando se le preguntó si el equipo se había derrumbado, Alonso fue desafiante en su respuesta.

"No nos hemos desmoronado," insistió Alonso. "Seguimos compitiendo; el contexto de cada partido es diferente. El resultado es lo que importa, y somos conscientes de eso y autocríticos. El espíritu es bueno; tenemos que responder a la adversidad. Esto es el Real Madrid. Vivimos con críticas; queremos mejorar."

A pesar de su perspectiva positiva sobre el espíritu del equipo, Alonso reconoció la decepción por el resultado. "Después de una buena racha, hemos tenido varios resultados que no queríamos. Sabemos lo que queremos; tenemos que seguir avanzando. No estamos contentos; siempre queremos ganar. No podemos estarlo. Quedan muchos partidos, así que necesitamos concentrarnos en el siguiente, analizando lo que hicimos hoy."

