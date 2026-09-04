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enzo-fernandez(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Traducido por

Xabi Alonso identifica al «reemplazo perfecto» de Enzo Fernández mientras el Chelsea prepara una ofensiva sorpresa de 100 millones de euros en enero por una estrella del Atlético de Madrid

Fichajes
Chelsea
Enzo Fernández
Manchester City
Atlético Madrid
P. Barrios
X. Alonso
Premier League
Primera División

Según se informa, el Chelsea está dispuesto a volver a lanzarse al mercado de fichajes este mes de enero para asegurar un sustituto directo de Enzo Fernandez. Tras la mediática salida del argentino al Manchester City, el entrenador Xabi Alonso ha identificado a una estrella del Atletico Madrid para devolver el equilibrio a la sala de máquinas de su centro del campo.

  • Alonso apunta a una estrella de LaLiga para cubrir el vacío de Fernández

    El Chelsea no está perdiendo el tiempo en sus esfuerzos por reconstruir un centro del campo que se vio alterado de forma significativa durante los últimos compases del mercado de fichajes de verano. Después de ver cómo Fernandez se marchaba al Manchester City por una cifra récord y de no lograr cerrar a última hora el fichaje de Lamine Camara, del Mónaco, el club londinense ha puesto ahora su atención en LaLiga.

    Según Fichajes, el club del oeste de Londres está preparando una enorme oferta de 100 millones de euros (85,6 millones de libras) para tentar a Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, y llevarlo a Stamford Bridge en el nuevo año. Se dice que Alonso es un gran admirador del jugador de 23 años, al considerar que posee la mezcla única de calidad técnica e inteligencia táctica necesaria para triunfar en la Premier League.


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  • Atletico de Madrid v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    El Atlético de Madrid se prepara para luchar por su estrella

    Aunque la capacidad financiera del Chelsea está más que documentada, hacerse con Barrios distará mucho de ser sencillo. El centrocampista está considerado una pieza angular en el centro del campo de Diego Simeone en el Metropolitano, y el club español no tiene intención de poner fácil su salida.

    Esta nueva estabilidad financiera se debe en gran medida a la llegada de Apollo Sports Capital como accionista mayoritario del club. Barrios cuenta actualmente con una descomunal cláusula de rescisión de 500 millones de euros, que protege su futuro a largo plazo en la capital española.


  • La actividad estival récord del Chelsea

    La persecución de Barrios llega después de un verano de actividad sin precedentes en Stamford Bridge, donde el club funcionó como una puerta giratoria para el talento. El Chelsea priorizó la llegada de refuerzos que encajaran específicamente en la filosofía táctica de Alonso, lo que se tradujo en un gasto total de algo más de 345 millones de libras en nuevos fichajes. Estas incorporaciones cubrieron vacíos vitales tanto en defensa como en ataque, mientras el club busca competir en todos los frentes esta temporada.

    Sin embargo, el Chelsea también se mostró igual de agresivo a la hora de aligerar su plantilla, dando salida a varios jugadores prescindibles para cuadrar las cuentas. El club generó casi 390 millones de libras a través de ventas, cerrando el mercado con una posición financiera muy favorable. Esta inteligente maniobra hizo que el Chelsea terminara el periodo como el club que más ingresos generó en todo el mercado europeo, lo que le proporciona el margen necesario para lanzar una importante oferta en enero por Barrios.


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El encaje táctico con Alonso

    Para Alonso, la incorporación de un jugador como Barrios no consiste solo en reemplazar la aportación de Fernandez, sino en perfeccionar la identidad del equipo. La capacidad del español para acelerar la transición del juego y su comodidad bajo presión lo convierten en un candidato ideal para el esquema de Alonso.

    A pesar de la esperada resistencia del Atlético de Madrid, el Chelsea parece totalmente decidido en su persecución. La cúpula del club es plenamente consciente de que asegurar un talento de este calibre requerirá una inversión importante, pero ve a Barrios como la pieza final de su puzle en el centro del campo. Con el mercado de enero acercándose, se espera que el Chelsea ponga a prueba la firmeza del Atlético con su paquete inicial de 100 millones de euros mientras busca darle a Alonso su fichaje soñado.