El Chelsea no está perdiendo el tiempo en sus esfuerzos por reconstruir un centro del campo que se vio alterado de forma significativa durante los últimos compases del mercado de fichajes de verano. Después de ver cómo Fernandez se marchaba al Manchester City por una cifra récord y de no lograr cerrar a última hora el fichaje de Lamine Camara, del Mónaco, el club londinense ha puesto ahora su atención en LaLiga.

Según Fichajes, el club del oeste de Londres está preparando una enorme oferta de 100 millones de euros (85,6 millones de libras) para tentar a Pablo Barrios, del Atlético de Madrid, y llevarlo a Stamford Bridge en el nuevo año. Se dice que Alonso es un gran admirador del jugador de 23 años, al considerar que posee la mezcla única de calidad técnica e inteligencia táctica necesaria para triunfar en la Premier League.



