AFP
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Xabi Alonso explica las ausencias de Reece James y Joao Pedro para el duelo del Chelsea contra el Brentford
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No supera la prueba física de última hora
El entrenador del Chelsea reveló que su capitán se perdió el viaje del viernes a Brentford por un problema en los isquiotibiales. Según informó football.london, el defensa disputó íntegramente el empate 2-2 con el Hull City el pasado fin de semana, pero sufrió una molestia menor durante el encuentro.
El club controló su estado físico hasta la mañana del partido, pero no superó una prueba de última hora para entrar en la convocatoria. El Chelsea tuvo que ajustar rápidamente su línea defensiva, ya que James es vital en su planteamiento táctico. Alonso aclaró la situación sobre su repentina ausencia y la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el partido.
Precaución ante el contratiempo en los isquiotibiales
Alonso detalló el calendario de la lesión y explicó por qué el club decidió no arriesgar con el defensa ante el Brentford. El técnico subrayó que el cuerpo técnico dio a James todas las oportunidades para demostrar que estaba en condiciones antes de tomar la decisión final.
Sobre este contratiempo, Alonso dijo: "Tiene una pequeña lesión en el tendón de la corva. Lo intentó y esperamos hasta esta mañana. Intentó llegar, pero no pudo [.] Ahora tenemos tiempo suficiente para preparar el siguiente partido. Le faltó muy poco para recuperarse". El Chelsea optó por la cautela, asegurándose de que James no agravara aún más el problema mientras afronta un calendario apretado en las próximas semanas.
Se requieren ajustes ofensivos
Joao Pedro es otra ausencia destacada en el Chelsea, ya que se pierde el duelo en curso tras un inicio fulgurante de campaña. El delantero ha firmado tres goles y otras tantas asistencias en los primeros cuatro partidos de la Premier League, incluido un gol y una asistencia contra el Hull City. Danny Welbeck ocupó su lugar en la línea de ataque.
Al referirse a la profundidad de la plantilla, Alonso añadió: "Tienes otro tridente ofensivo con Danny y Pedro [sic]. Creo que queríamos tener una plantilla lo bastante buena para hacer frente a las lesiones, en este caso la de Joao. Danny tiene conexiones y marcó aquí la temporada pasada; estamos preparados para esta noche. Siempre intentamos evaluar a toda la plantilla, lo que tenemos hoy, un partido duro seguro. Tenemos que lidiar con las situaciones, pero siempre con la más competitiva".
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Recuperación durante el parón internacional
Mirando al futuro, el Chelsea se enfrenta al Bournemouth el 10 de octubre tras el parón internacional. Sigue habiendo preocupación por Pedro, que ya se ha retirado de la convocatoria de Brasil para sus próximos partidos. Mientras tanto, la ausencia de James coincide con el hecho de que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, está lidiando con lesiones en varias posiciones, algo que recientemente provocó la vuelta de Trent Alexander-Arnold. Alonso esperará que el parón permita a sus jugadores clave disponer de tiempo suficiente para recuperarse.
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