El entrenador del Chelsea reveló que su capitán se perdió el viaje del viernes a Brentford por un problema en los isquiotibiales. Según informó football.london, el defensa disputó íntegramente el empate 2-2 con el Hull City el pasado fin de semana, pero sufrió una molestia menor durante el encuentro.

El club controló su estado físico hasta la mañana del partido, pero no superó una prueba de última hora para entrar en la convocatoria. El Chelsea tuvo que ajustar rápidamente su línea defensiva, ya que James es vital en su planteamiento táctico. Alonso aclaró la situación sobre su repentina ausencia y la decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el partido.