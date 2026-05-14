Alonso, de 44 años, es el candidato principal para entrenar al Chelsea, pero se muestra cauteloso. El técnico fue despedido por el Real Madrid en enero, siete meses después de firmar un contrato de tres años, y no quiere repetir errores en Londres. Según The Times, pide garantías sobre el proyecto y su autonomía antes de firmar.

Aunque el club no tiene garantizada la Champions, el técnico valora la propuesta. Su prestigio sigue intacto tras ganar la Bundesliga invicto con el Bayer Leverkusen en 2024, pero, tras su ruptura con el Bernabéu, prioriza un entorno estable que respalde su proyecto a largo plazo.