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Xabi Alonso exige garantías al Chelsea antes de aceptar el cargo de entrenador, tras aprender la lección por su destitución prematura del Real Madrid
Alonso busca estabilidad tras su salida del Real Madrid
Alonso, de 44 años, es el candidato principal para entrenar al Chelsea, pero se muestra cauteloso. El técnico fue despedido por el Real Madrid en enero, siete meses después de firmar un contrato de tres años, y no quiere repetir errores en Londres. Según The Times, pide garantías sobre el proyecto y su autonomía antes de firmar.
Aunque el club no tiene garantizada la Champions, el técnico valora la propuesta. Su prestigio sigue intacto tras ganar la Bundesliga invicto con el Bayer Leverkusen en 2024, pero, tras su ruptura con el Bernabéu, prioriza un entorno estable que respalde su proyecto a largo plazo.
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Pérez defiende el desafortunado nombramiento de Alonso
A pesar de la reciente salida de Real Madrid, el presidente Florentino Pérez defendió su fichaje. En entrevista con La Sexta, atribuyó la mala racha a factores externos, no a la capacidad de Alonso como entrenador. «Ficharlo no fue un error», afirmó. «No tuvimos pretemporada por el Mundial de Clubes. Jugar sin esa base hizo que bajara la forma física; sufrimos 28 lesiones. Pensamos que el fichaje lo resolvería, pero la solución duró poco y el rendimiento volvió a caer».
Sus palabras sugieren que la táctica de Alonso nunca fue el principal problema, detalle que la directiva del Chelsea ha notado. Se espera que el vestuario de los Blues respalde su llegada, pues lo ve como una figura capaz de unir a una plantilla que ha sufrido altibajos con anteriores entrenadores.
Se reduce la lista de candidatos mientras el Chelsea busca al sucesor de Rosenior
Aunque Alonso es el favorito, el Chelsea no descarta otras opciones. La lista de sustitutos de Rosenior —destituido tras 106 días— se ha reducido a cinco candidatos. Entre ellos están Andoni Iraola, que dejará el Bournemouth al final de la temporada, y Marco Silva, del Fulham; ambos ya han sido contactados como opciones de reserva.
Sin embargo, el palmarés de Alonso no tiene rival: ganó la Liga de Campeones y varios títulos nacionales como jugador del Liverpool, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, más sus logros como entrenador en Alemania. Para la directiva del Chelsea es el fichaje de alto perfil que necesita un equipo noveno en la Premier League y sediento de volver a la élite europea.
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Por ahora, la atención sigue centrada en conquistar la FA Cup
Mientras se negocian detalles, el interino Calum McFarlane prepara al equipo para la final de la FA Cup ante el Manchester City este sábado, última oportunidad de título en una temporada convulsa.
«La familia de mi novia es muy aficionada al Chelsea; su padre y su tío llevan 50 años siendo abonados», dijo McFarlane. «Ella también es gran aficionada. Están muy orgullosos. Es un partido importantísimo y espero que podamos ofrecer un buen espectáculo a todos los aficionados. No puedo decirte exactamente cómo me voy a sentir ese día. Intento que sea lo más normal posible».