¡Xabi Alonso es la carta de libertad de BlueCo! Ganadores y perdedores tras el nombramiento, POR FIN, del nuevo entrenador del Chelsea

Alonso empezará el 1 de julio con un contrato de cuatro años y el cargo de «director técnico», no de «entrenador». Tendrá más poder que sus antecesores, incluidos los fichajes y las salidas, pues el club londinense abandona su apuesta por la cantera, aún sin resultados firmes.

Su llegada ilusiona a un equipo que, tras perder la final de la FA Cup ante el Manchester City, parecía a la deriva y podría acabar en la mitad de la tabla de la Premier. De la noche a la mañana, hay nuevo impulso y optimismo de cara al trabajo que empieza en los próximos meses.

Algunos en el club se beneficiarán, pero también habrá daños colaterales. GOAL analiza ganadores y perdedores de este trascendental nombramiento.