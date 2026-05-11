Xabi Alonso es el candidato favorito para ser el nuevo entrenador del Chelsea, con el respaldo del grupo propietario del club

Alonso es el candidato favorito para entrenar al Chelsea, lo que sugiere que el club le cederá más poder en los fichajes. Según «The i», los Blues muestran gran interés en el ex técnico de Bayer Leverkusen y Real Madrid, quien se muestra abierto a llegar a Stamford Bridge pese a las dificultades de sus antecesores, Enzo Maresca y Liam Rosenior.

Aunque el Chelsea también considera a Marco Silva (Fulham) y a Andoni Iraola (Bournemouth), pronto agente libre, Alonso cuenta con el respaldo de la propiedad y su fichaje sería un golpe de efecto, pues es uno de los técnicos más cotizados. Además, se le menciona como alternativa si Arne Slot dejara el Liverpool, aunque por ahora el club inglés planea retenerlo para la próxima temporada pese a la reciente caída del equipo.