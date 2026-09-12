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Xabi Alonso elogia la «conexión» entre Cole Palmer y Morgan Rogers mientras el técnico del Chelsea aborda la polémica por un premio al Jugador del Partido «amañado»
Una gran amistad florece en Stamford Bridge
La química entre Palmer y Rogers quedó plenamente demostrada durante el duelo de la Carabao Cup de entresemana, en el que ambos jugadores salieron desde el banquillo para remontar un 2-0 en contra. Aunque Rogers dio una clase magistral de creatividad, fue Palmer quien fue nombrado mejor jugador del partido, lo que dio pie a un intercambio juguetón entre los dos amigos delante de las cámaras.
Alonso, hablando antes del encuentro de la Premier League entre el Chelsea y el Hull City, expresó su satisfacción por el espíritu competitivo dentro de la plantilla. «Para mí, está bien que ambos sientan que tienen derecho a este premio», comentó el español. «Seguro que los dos están disfrutando jugando con el equipo, jugando el uno con el otro.
«Disfrutan cuando el otro hace cosas buenas para el equipo, y esperábamos eso, pero estamos muy contentos de que esté ocurriendo y de que, tan pronto, tengamos ahí una buena asociación.
«Además, con Joao [Pedro] conectando con ellos, es una fortaleza que tenemos».
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La historia se repite para las antiguas promesas del City
La conexión entre los dos jugadores de 24 años no es casualidad, ya que anteriormente jugaron juntos tanto en las categorías inferiores del Manchester City como en la selección inglesa. Alonso reveló que el club llevaba siguiendo su compenetración mucho antes de que se cerrara el mercado de fichajes de verano.
«Incluso antes de jugar juntos, estaban muy conectados», dijo el español. «Llevábamos unas semanas siguiendo esta conexión antes de que el traspaso se produjera, y Cole fue muy influyente. Desempeñó un papel importante, Morgan también, el club también. Estamos contentos de que esto haya llegado al punto en el que está ahora mismo.
«[Rogers] se ha adaptado bastante bien, muy rápido. Se siente genial, está disfrutando de su juego, de su fútbol, de su conexión con el equipo».
El Hull City presenta un nuevo desafío
Aunque el ambiente en Cobham es muy bueno, el Chelsea debe centrar ahora su atención en un complicado partido contra el recién ascendido Hull City. El Hull City ha disfrutado de un inicio de temporada estelar y está un punto por encima del Chelsea en la clasificación. Su entrenador, Sergej Jakirovic, bromeó recientemente con que la única manera de frenar a las estrellas del Chelsea era «darles patadas».
«Afrontamos el partido de mañana con el mismo respeto con el que afrontamos la semana pasada el encuentro contra el Arsenal», afirmó Alonso. «El Hull será difícil de batir. También tiene sus armas, tiene confianza, el entrenador está haciendo un gran trabajo, así que va a ser difícil y tendremos que estar a nuestro mejor nivel para ganar al Hull».
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Neto compromete su futuro con el Chelsea
Además del buen momento de forma de los actuales titulares, el Chelsea recibió otro impulso con la firma de un nuevo contrato de larga duración por parte de Pedro Neto. El extremo portugués, que se ha convertido en una pieza vital de la plantilla desde su llegada procedente del Wolves, se ha comprometido con el club hasta 2032. El jugador de 26 años ha mantenido un rendimiento constante, con 21 goles y 19 asistencias en su etapa en el oeste de Londres hasta ahora.
En declaraciones a la página web oficial del club tras el anuncio, Neto compartió su entusiasmo por los años venideros. "He vivido buenos momentos aquí, como grupo y a nivel individual, y ahora quiero tener más momentos así", dijo el internacional portugués. "Estoy muy ilusionado porque creo que podemos lograr muchas cosas juntos".
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