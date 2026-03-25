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Xabi Alonso, «dispuesto» a asumir las riendas del Liverpool si despiden a Arne Slot
Una temporada en caída libre
El optimismo que siguió a la conquista del título por parte del Liverpool en 2025 se ha desvanecido bajo la dirección de Slot, cuyo equipo ha tenido dificultades para mantener la regularidad esta temporada, habiendo perdido un total de diez partidos de la Premier League. A pesar de la impresionante inversión de 500 millones de euros realizada el verano pasado —que incluyó el fichaje estrella de Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen—, Slot no ha logrado convertir a su plantilla repleta de estrellas en un equipo cohesionado. Según SPORT BILD, la directiva de Anfield, liderada por Michael Edwards, ya ha identificado al excentrocampista de los Reds Alonso como el hombre que liderará la reestructuración de verano. Este posible nombramiento coincidiría con la marcha del icono del club, Mohamed Salah, cuya salida al final de la temporada se espera que facilite un auténtico replanteamiento táctico bajo el nuevo liderazgo.
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Lecciones de Madrid
Los informes sugieren que, aunque Alonso está «dispuesto» a aceptar una oferta concreta del Liverpool, ha impuesto condiciones estrictas en lo que respecta a su influencia en el fichaje de jugadores y la planificación de la plantilla. Esta postura firme se debe a su difícil etapa en el Madrid, donde, según se informa, sintió que sus preferencias específicas para la plantilla fueron ignoradas antes de su llegada. El agente de Alonso, Iñaki Ibáñez, ha confirmado que hay ofertas concretas sobre la mesa para el español, que ganó 18 títulos importantes durante su carrera como jugador. Se dice que Alonso teme repetir los costosos errores cometidos en España, donde se hizo cargo de una plantilla que no se ajustaba a sus convicciones tácticas, lo que acabó provocando su destitución a mediados de enero.
La conexión Edwards
Edwards ha sido desde hace tiempo un admirador declarado de Alonso, y ya había intentado traer al español de vuelta a Anfield en la primavera de 2024, antes de que Slot fuera nombrado entrenador. En aquel momento, Alonso optó por quedarse en el Bayer Leverkusen para completar una campaña sin precedentes en la que se proclamó campeón de la Bundesliga sin conocer la derrota. A pesar de la llegada final de Slot, según se informa, Edwards mantuvo el contacto con los representantes de Alonso a lo largo de la temporada 2024-25. El Liverpool considera que este posible reencuentro es la oportunidad perfecta para revitalizar a Wirtz, quien se convirtió en un talento de talla mundial bajo la tutela de Alonso en Alemania.
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Una transición veraniega
El Liverpool se encuentra a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, a falta de siete jornadas para el final de la Premier League, aunque, según se ha informado, Alonso ha descartado una toma de control a mitad de temporada y se ha decantado por un nuevo comienzo este verano. Esto significa que es probable que Slot siga al mando durante la recta final de la temporada nacional y en los cuartos de final de la Liga de Campeones, un partido de alto riesgo contra el París Saint-Germain. Los próximos meses supondrán una importante prueba de carácter para una plantilla que se enfrenta a la posible salida tanto de su entrenador como de Salah, mientras que para Alonso, el horizonte podría depararle aún un regreso histórico al club en el que disputó 210 partidos.