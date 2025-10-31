Xabi Alonso dijo que 'tiene que tomar medidas' para detener el comportamiento 'inaceptable y egocéntrico' de Vinicius Jr, mientras que el exentrenador critica las dramatizaciones del astro del Real Madrid en el Clásico

Vinicius ha enfrentado fuertes críticas por su explosiva reacción al ser sustituido en el minuto 72 de la victoria 2-1 del domingo contra Barcelona. Alonso retiró al brasileño para reemplazarlo con su compatriota Rodrygo. En respuesta, Vinicius salió furioso del campo, aparentemente gritando: "Siempre yo... Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy," hacia el banquillo.

Se dirigió directamente al túnel, solo para volver al banquillo varios minutos después. Posteriormente fue amonestado después del pitido final por su participación en un enfrentamiento postpartido centrado en Lamine Yamal del Barcelona.

El exentrenador del Real Zaragoza y capitán del Atlético de Madrid no se contuvo en su evaluación sobre la teatralidad del brasileño, insistiendo en que la responsabilidad de gestionar al astro recae firmemente en el entrenador.

"Él pone a prueba a todos a su alrededor cada día. Para mí, era de esperar; el que tiene que tomar medidas es el entrenador," dijo Gabi en Cadena SER.

"Lo que más detesto en un futbolista es la teatralidad y los grandes gestos, ser puesto a prueba en público... Lo que quieras detrás de puertas cerradas, no hay problema."