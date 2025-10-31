Xabi Alonso dijo que 'tiene que tomar medidas' para detener el comportamiento 'inaceptable y egocéntrico' de Vinicius Jr, mientras que el exentrenador critica las dramatizaciones del astro del Real Madrid en el Clásico
Vinicius causa una tormenta en el Clásico
Vinicius ha enfrentado fuertes críticas por su explosiva reacción al ser sustituido en el minuto 72 de la victoria 2-1 del domingo contra Barcelona. Alonso retiró al brasileño para reemplazarlo con su compatriota Rodrygo. En respuesta, Vinicius salió furioso del campo, aparentemente gritando: "Siempre yo... Me voy del equipo, es mejor si me voy, me voy," hacia el banquillo.
Se dirigió directamente al túnel, solo para volver al banquillo varios minutos después. Posteriormente fue amonestado después del pitido final por su participación en un enfrentamiento postpartido centrado en Lamine Yamal del Barcelona.
El exentrenador del Real Zaragoza y capitán del Atlético de Madrid no se contuvo en su evaluación sobre la teatralidad del brasileño, insistiendo en que la responsabilidad de gestionar al astro recae firmemente en el entrenador.
"Él pone a prueba a todos a su alrededor cada día. Para mí, era de esperar; el que tiene que tomar medidas es el entrenador," dijo Gabi en Cadena SER.
"Lo que más detesto en un futbolista es la teatralidad y los grandes gestos, ser puesto a prueba en público... Lo que quieras detrás de puertas cerradas, no hay problema."
Gabi condena la disculpa 'egocéntrica'
El exentrenador también describió cómo habría manejado las consecuencias inmediatas, criticando las acciones posteriores de Vinicius, que incluyeron una disculpa pública que omitió de manera conspicua a su entrenador.
"¿Qué habría hecho después del Clásico? Después del partido, tienes que hablar con él," dijo Gabi. "No puedes simplemente dejarlo pasar y que él emita un comunicado y no se disculpe con el entrenador. Es inaceptable y egocéntrico."
Gabi extendió su crítica más allá del incidente individual, sugiriendo un patrón de comportamiento y haciendo referencia a la campaña antirracismo de alto perfil de Vinicius, que él insinuó estaba usando de manera inapropiada.
"Es una combinación de cosas. Te dejas llevar y haces cosas que, en mi opinión, son inapropiadas," dijo Gabi. "Juzgas a compañeros de equipo, al entrenador, a todo un país, diciendo que todos somos racistas... ¿qué demonios está pasando? Este no es el camino para mí. Es muy difícil saber cómo ganar; te dejas llevar y haces cosas que no están bien."
Concluyó: "Nadie puede pensar que está por encima del equipo. Cualquier jugador que se sienta superior tiene un problema... A menos que seas Messi, quien ganaba partidos él solo."
El Real Madrid decide no sancionar al brasileño
A pesar de la llamada a la acción de Gabi, el Madrid no castigará ni suspenderá formalmente a Vinicius por el estallido, informa ESPN. El club mantiene que los asuntos disciplinarios permanecen internos y un portavoz declinó hacer comentarios. Sin embargo, el informe añade que la relación entre Alonso y Vinicius ha sido "afectada" por el incidente y se esperaba que la pareja tuviera conversaciones cara a cara al regreso del equipo a los entrenamientos.
A nivel ejecutivo, informa AS que la jerarquía apoya "plenamente" la toma de decisiones de Alonso. El entrenador, que regresó al Bernabéu este verano tras un exitoso período en el Bayer Leverkusen, es libre de tomar decisiones técnicas como lo considere oportuno.
Alonso aborda el asunto de Vinicius Jr
Públicamente, Xabi Alonso se negó a criticar al extremo en su conferencia de prensa posterior al partido, en cambio contextualizó la sustitución como una parte normal de la gestión.
"Lo único que le faltó a Vinicius fue un gol", Alonso dijo a los reporteros. "Es cierto que salió del campo cuando se sentía mejor y podría haber esperado un poco para reemplazarlo, pero entendí que necesitábamos jugadores frescos para mantener el control. Vinicius quería quedarse porque se sentía bien.
"Franco [Mastantuono] también quería seguir jugando. Me dijo: '¿Me vas a sacar?' Y yo le dije: 'Sí'. Algo similar ocurrió con Vini. No estaba muy contento, pero tampoco lo estaba Franco. Le pasa a todos, pero estoy muy contento con la actuación de Vinicius. El calendario es exigente y tenemos que seguir adelante.”
- IMAGO / Alberto Gardin
¿Qué sigue: Las conversaciones de contrato se estancan mientras Vinicius 'considera irse'?
El incidente ha creado una fricción significativa, con informes que afirman que Vinicius ahora está "considerando seriamente dejar" el Real Madrid. El informe alega que el jugador siente que Alonso no respeta sus logros pasados - que incluyen 14 trofeos - y buscará un traslado a menos que el entrenador lo "apoye" de la misma manera que a Kylian Mbappé.
Se informa que esta tensión ha estado aumentando desde julio, cuando Alonso dejó al jugador en el banquillo durante la semifinal del Mundial de Clubes.
Complicando el problema, las negociaciones de contrato para extender el acuerdo de Vinicius más allá de su vencimiento en 2027 según se informa se han "estancado". Un acuerdo hasta 2030, con un valor reportado de €18 millones (£15m/$20m) por año más bonificaciones, estaba cerca de finalizarse pero las conversaciones ahora se han congelado.
Aunque el Real Madrid insiste en que el jugador es "intransferible", el Paris Saint-Germain supuestamente está monitoreando la situación de cerca si la relación entre jugador y entrenador se rompe completamente.
El Real Madrid debe navegar esta tensión interna mientras se preparan para un partido en casa contra el Valencia en La Liga el sábado, seguido de un viaje crucial de la Liga de Campeones para enfrentar al Liverpool tres días después.