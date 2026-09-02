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¡Xabi Alonso dice NO! El técnico del Chelsea bloquea la salida a préstamo el último día de mercado de una estrella de 21 millones de libras, ya que planea un papel en el primer equipo para Emmanuel Emegha
Alonso cierra la puerta a la salida de Emegha
En un movimiento que deja clara su intención para la rotación ofensiva de esta temporada, el entrenador del Chelsea ha intervenido para impedir que Emegha salga de Stamford Bridge. Según Voetbal International, el delantero de 23 años, que se incorporó a los Blues en una operación de 21 millones de libras el verano pasado, fue objeto de una intensa especulación a medida que se acercaba el cierre del mercado, con varios clubes de todo el continente pendientes de su disponibilidad para una cesión.
Sin embargo, Alonso ha considerado que cualquier salida del internacional neerlandés está «fuera de toda posibilidad», ya que busca reforzar sus opciones en el último tercio del campo tras un verano de importantes cambios en la delantera de la plantilla.
La decisión de mantener a Emegha en el oeste de Londres llega en un momento en el que el Chelsea ha remodelado agresivamente su ataque. El club hizo limpieza en la delantera durante el actual mercado, dando luz verde a las ventas de alto perfil de Liam Delap y Nicolas Jackson. Ambos ficharon por el Nottingham Forest y el Aston Villa, respectivamente, en operaciones que sumaron un total de 115 millones de libras, dejando a Alonso con un grupo de opciones ofensivas más reducido y depurado.
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Problemas de lesiones y promesa en la pretemporada
La trayectoria de Emegha en el Chelsea ha estado lejos de ser sencilla, principalmente debido a una serie de frustrantes problemas físicos que han dificultado su capacidad para encontrar un ritmo constante.
Durante la reciente pretemporada, el neerlandés dejó destellos del talento que llevó al Chelsea a invertir 21 millones de libras en su fichaje, viendo puerta en los amistosos contra el Crawley Town y el Bromley. Por desgracia, una lesión en los isquiotibiales llegó en el peor momento posible y le dejó fuera de la gira de pretemporada de alto perfil del club por Australia y Asia.
A pesar de estas ausencias iniciales, hay señales positivas respecto a su recuperación y a su situación dentro del grupo. Estaba lo bastante recuperado como para ocupar un lugar en el banquillo durante la reciente victoria del Chelsea sobre el Luton Town en la Carabao Cup, un partido en el que Welbeck demostró su valía con una definición clínica.
Un largo camino hasta estar al cien por cien
El cuerpo médico de Cobham ha estado trabajando estrechamente con Emegha para abordar los problemas musculares que lastraron su anterior campaña. La pasada temporada fue especialmente difícil para el delantero: se perdió un total de nueve partidos por un persistente problema en los isquiotibiales antes de que una rotura muscular más grave le dejara fuera durante cuatro meses, entre diciembre y abril. En total, no estuvo disponible para 20 partidos durante ese periodo. Su mala suerte no mejoró a su regreso, ya que una fuerte contusión le obligó a perderse los cuatro últimos partidos de la temporada.
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Alonso apuesta por Emegha
Al bloquear una cesión a clubes de Italia y Turquía, Alonso está apostando de forma efectiva por la recuperación y el desarrollo de Emegha bajo su supervisión directa. Voetbal International informa de que la postura del entrenador es un indicador directo del papel que desempeñará Emegha en los próximos meses.
Con el Chelsea compitiendo en múltiples frentes, incluidas las copas nacionales y la competición europea, la necesidad de contar con una plantilla amplia es primordial. La negativa de Alonso a autorizar una salida sugiere que espera que el exjugador del Estrasburgo esté preparado para tener oportunidades con el primer equipo más pronto que tarde, aportando una dimensión táctica diferente al ataque liderado por Joao Pedro, que ha comenzado la temporada.
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