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Xabi Alonso critica la actuación del Chelsea mientras Jordan Henderson sufre en su debut en la derrota ante el Brentford
Alonso estalla mientras el Chelsea se derrumba en Brentford
El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, no se mordió la lengua después de ver cómo su equipo sufría una dura derrota por 3-0 en el derbi ante el Brentford en el Gtech Community Stadium. Pese a controlar algunos tramos iniciales, el Chelsea se vino abajo por completo en la segunda parte, cuando Jaidon Anthony, Igor Thiago y Fabio Carvalho vieron puerta.
El resultado condenó al Chelsea a su segunda derrota en la Premier League de la temporada.
Alonso admitió que sus jugadores no lograron mantener el nivel competitivo necesario para conseguir resultados en la máxima categoría.
- AFP
El entrenador no pone excusas pese a las importantes ausencias por lesión
Tras el partido, Alonso insistió en que no se esconderá tras la ausencia del capitán lesionado Reece James o del delantero estrella Joao Pedro. El técnico, de 44 años, exigió una reflexión inmediata a su plantilla y advirtió de que bajar la intensidad en mitad del partido siempre acaba acarreando castigo.
Subrayó que la concentración mental durante los 95 minutos completos sigue siendo innegociable.
«Estoy decepcionado al final por la segunda parte y por el resultado», afirmó Alonso. «Esto no es suficiente para competir en la Premier League, no ser capaces de mantenerlo durante los 90 minutos. Por eso hoy fuimos castigados. No se trata de hablar ni de buscar excusas».
Henderson sufre una debut de pesadilla contra su exclub
La derrota resultó especialmente dolorosa para el fichaje veraniego Jordan Henderson, que hizo su debut oficial con el Chelsea ante su antiguo equipo. Actuando como el centrocampista más retrasado tras recuperarse de una lesión de muñeca, el veterano de 36 años tuvo problemas para marcar el ritmo y soportó las constantes burlas de la afición local.
Los medios ingleses calificaron al centrocampista con un 4/10 de forma unánime, citando su lenta distribución y sus pases en horizontal.
Y lo que es más importante, Henderson perdió la posesión en la jugada previa al segundo gol del Brentford, lo que permitió a Mikkel Damsgaard habilitar a Kevin Schade antes de que Igor Thiago marcara tras el rechace.
- Sportimage
El Chelsea busca regularidad antes de un tramo crucial
El Chelsea afronta ahora un periodo urgente de corrección mientras Alonso trabaja para solucionar evidentes fallos de funcionamiento en su centro del campo y su defensa. Aunque Jorrel Hato se quedó sin jugar durante todo el partido, el técnico subrayó que los hábitos fundamentales del equipo deben mejorar rápidamente.
El Chelsea debe recuperar cuanto antes su competitividad de cara a sus próximos partidos de la Premier League.
Alonso concluyó que su cuerpo técnico tiene mucho terreno por recorrer para construir una regularidad que se mantenga durante todo el partido.
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