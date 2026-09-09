El Chelsea se enfrenta al Leeds United en la Carabao Cup este miércoles por la noche, con el objetivo de rehacerse de la derrota por 2-1 del domingo ante el Arsenal en la Premier League. Aunque el partido copero de entre semana ofrece una oportunidad ideal para hacer rotaciones en la plantilla, la joven estrella Kendry Paez no participará. Alonso le ha cerrado firmemente la puerta al jugador de 19 años tras el regreso del internacional ecuatoriano de su cesión en River Plate el mes pasado.

A pesar de que BlueCo intentó asegurar una cesión en Inglaterra para el centrocampista de 17,3 millones de libras antes de la fecha límite del 1 de septiembre, no se materializó ningún acuerdo. Paez, que se incorporó oficialmente al Chelsea el verano pasado tras un preacuerdo alcanzado en 2023, pasó la temporada pasada en el Estrasburgo, pero todavía está esperando para hacer su debut oficial con el club londinense.



