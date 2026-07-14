Xabi Alonso admite que su decisión de fichar por el Chelsea en lugar del Liverpool «tuvo que ver con el momento»

El nuevo entrenador del Chelsea ha explicado que fichó por el equipo londinense en vez de por el de Merseyside por cuestión de circunstancias. A pesar de sus vínculos con el Liverpool, con el que ganó la Liga de Campeones en 2005, el técnico de 44 años insistió en que la oportunidad en Stamford Bridge llegó en el momento adecuado para su carrera.

«Es cuestión de timing», declaró Alonso a BBC Sport en su primer día en el estadio. «Hoy estoy aquí, en Stamford Bridge, hablando con vosotros. Tengo ganas de afrontar este gran reto y triunfar en uno de los clubes más grandes».

No hubo contacto con los Reds antes de su fichaje, pese a que el Liverpool destituyó a Arne Slot tras una segunda temporada complicada.