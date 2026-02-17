¡Wrexham lo echa todo a perder! Los Red Dragons pierden la oportunidad de clasificarse para los play-offs tras el empate in extremis del Bristol City

La noche de Wrexham no fue nada fácil, y era de esperar, teniendo en cuenta que solo un punto separaba a los dos equipos al comienzo del partido. El Bristol City dominó gran parte del balón en los primeros 20 minutos, pero fueron los Red Dragons visitantes quienes golpearon primero. En una clásica y rápida jugada hacia adelante, Oliver Rathbone tuvo un golpe de suerte dentro del área. Un centro de Callum Doyle fue desviado, despistando a los defensas del City. Rathbone demostró su calidad al golpear el balón desviado en medio giro, enviándolo al ángulo superior y dejando al portero Radek Vitek, uno de los mejores guardametas de la Championship esta temporada, completamente clavado en el sitio para marcar su sexto gol de la temporada.

Después de eso, el equipo galés pareció mucho más asentado. El Bristol City siguió presionando, mientras que el Wrexham se contentó con replegarse y aguantar un poco la presión. Sin embargo, su plan se vino abajo poco después del descanso. A los tres minutos de la segunda parte, los locales empataron. Sinclair Armstrong, que entró como suplente en el descanso, encontró un pequeño hueco dentro del área y disparó al fondo de la red desde un ángulo cerrado, igualando el marcador.

Sin duda, fue un impacto inmediato del suplente del City, pero el drama no terminó ahí. Con ambos equipos creando ocasiones, el partido se equilibró y, como ha ocurrido tantas veces esta temporada, el Wrexham encontró la manera. Otro peligroso centro de Doyle volvió a quedar sin respuesta y, tras una serie de rebotes y desviaciones, el balón acabó entrando en la portería de Joe Williams. Lewis O'Brien salió corriendo a celebrar el gol, mientras los locales protestaban por lo que consideraban un claro fuera de juego en la jugada previa.

George Dobson tuvo una gran oportunidad de sentenciar el partido tras aprovechar un inteligente pase de Kieffer Moore en los últimos quince minutos, pero el jugador de 28 años falló su disparo y cayó al suelo incrédulo. El Wrexham pagó caro su error en los últimos compases, cuando el suplente Max Bird marcó un impresionante gol de primera intención que entró por debajo del larguero a solo dos minutos del final del partido. Los jugadores del Wrexham parecían devastados al final del partido, pero quizá se sintieron un poco aliviados cuando a Delano Burgzorg le anularon un penalti en el tiempo de descuento y, en su lugar, le mostraron una tarjeta amarilla por simular una falta tras un contacto mínimo en el área. Dobson tuvo otra gran oportunidad en los últimos segundos, pero volvió a fallar el tiro con solo el portero por delante.