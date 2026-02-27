Getty/GOAL
Wrexham afirmó que alcanzar la Premier League tras cuatro ascensos consecutivos sería uno de los mayores logros en la historia del fútbol británico
Historia escrita con tres ascensos consecutivos
La posición en la Liga Nacional se heredó cuando dos actores de primera línea completaron una sorprendente adquisición en 2021. Cinco años después, el Wrexham está llamando a la puerta que da acceso a la máxima categoría. Ya se ha hecho historia al ascender en la clasificación de la EFL.
Se ha invertido mucho dinero con el objetivo final en mente, batiendo récords de traspasos en cada ventana de fichajes. Phil Parkinson trabaja ahora con una plantilla que cree que puede salir de la Championship, con el pedigrí de la Premier League sumándose a sus filas.
Los Red Dragons se encuentran actualmente entre los puestos de play-off y aún pueden asegurarse el pase a esa lotería en particular. Un ascenso verdaderamente notable, que ha sido captado por las cámaras para la serie documental «Welcome to Wrexham», se completará si se alcanza la tierra prometida.
- Getty
Los copropietarios de Hollywood han supervisado un ascenso meteórico.
Cuando se le preguntó si ascender a la Premier League en cuatro campañas consecutivas sería una de las historias más impresionantes jamás contadas en el fútbol británico, Sinclair, en declaraciones a BetGoodwin Football Betting, respondió a GOAL: «Sí, yo diría que sí. Si nos remontamos a hace muchos años, pensamos en equipos como el Wimbledon, que venían de ligas no profesionales y se abrieron camino a través de las ligas y ese tipo de cosas. Pensábamos que era un logro increíble que lo hubieran conseguido de la forma en que lo hicieron. Obviamente, les llevó muchos más años conseguirlo.
Cuando el Wrexham estaba en la Conference, si me hubieras dicho que en cuatro temporadas estaría en la Premier League, te habría dicho que estabas loco, por lo difícil que es adaptarse al paso de una liga a otra. Los estándares aumentan en todos los departamentos de un club de fútbol, no solo en el campo, sino también en la gestión del club, compitiendo contra algunos de los clubes más grandes del país. Hay que darles mucho crédito por estar en esta posición en la que la gente está teniendo esta conversación».
Los Dragones Rojos siempre han sido un «gigante dormido».
Sinclair, que pasó dos años en el Racecourse Ground entre 2009 y 2011, añadió: «No me lo esperaba. Pensaba que si terminaban en la mitad de la tabla en su primera temporada en la Championship, se podría decir que era un gran progreso. Pero estar ahí arriba, compitiendo en los play-offs y, de hecho, en la lucha por un puesto automático en la Premier League, es increíble, para ser sincero.
«Así que ya veremos cómo les va. Es un club de fútbol brillante. Cuando jugaba allí, era sin duda un gigante dormido. Podía sentir que, cuando estás en la zona de Wrexham, sabes lo bien que se podría apoyar al club si empezara a ir realmente bien. Y lo que han hecho los nuevos propietarios ha sido increíble, porque han captado la imaginación de la comunidad y todo el mundo los ha seguido dentro y fuera del campo. Así que, en este momento, es increíble lo que están haciendo».
- Getty
¿Podrá el Wrexham asegurarse una plaza en los play-offs del Campeonato?
El Wrexham ocupa actualmente el sexto puesto en la tabla de la Championship, con siete puntos sumados en sus últimos tres partidos. Le quedan 12 encuentros por disputar esta temporada, además de pasar a la quinta ronda de la FA Cup, y necesita mantener un nivel impresionante en lo que se ha convertido en una reñida carrera por los puestos de play-off.
Los Red Dragons cuentan ahora con una ventaja de cuatro puntos sobre el Southampton, séptimo clasificado, pero solo seis sobre el Watford, duodécimo. Se avecina una emocionante lucha hasta el final, y Parkinson ya tiene asegurado un «trabajo de por vida» mientras busca mejorar su legado en el norte de Gales.
