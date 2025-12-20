AFP
'Wow, Harry Kane' - Luis Díaz revela cómo el 'espectacular' capitán de Inglaterra lo ha sorprendido en el Bayern Múnich
Díaz deja su huella
Diaz fue una fuente constante de especulaciones de transferencias durante el año pasado, con el internacional colombiano vinculado repetidamente con una salida de Anfield. Finalmente, a finales de julio, el jugador de 28 años cambió Merseyside por Baviera en un traspaso de £65.5 millones ($88 millones), poniendo fin a cuatro temporadas y media con los Reds. Aunque su ausencia ha sido, indudablemente, notable para el equipo de Arne Slot, que ha luchado enormemente esta temporada, Díaz ha prosperado en el equipo de Vincent Kompany. Hasta ahora, tiene 12 goles y siete asistencias en 21 partidos en todas las competiciones, con el Bayern fuerte tanto a nivel doméstico como en Europa. Y desde el principio, causó una fuerte impresión en el exestrella del Tottenham Kane.
En agosto, el jugador de 32 años dijo después del debut de Díaz: "Díaz hizo un gran trabajo hoy. Solo hemos tenido un par de sesiones de entrenamiento juntos hasta ahora, pero parece hambriento y animado. Se nota que está feliz de estar aquí. Está jugando con una sonrisa en la cara. Hoy se pudo ver lo efectivo que es en el último tercio, y lo necesitaremos esta temporada, así que estoy encantado de que esté aquí. Su inglés no está nada mal. Se comunica bien con el equipo. Espero que su inglés y tal vez su alemán también mejoren para que algunos de los otros jugadores puedan hablar con él también. Pero con el entrenador hablando inglés, no creo que tenga un problema."
- AFP
Díaz elogia a Kane
El ex jugador del FC Porto estuvo de acuerdo en que el técnico Kompany le había permitido jugar de una manera muy libre en el Bayern, mientras explicaba que la atención al detalle y el profesionalismo de Kane eran muy encomiables.
Él le dijo a The Guardian: "Sí, completamente. Me siento más seguro, más cómodo. Y también tengo un grupo espectacular [de compañeros] donde todos jugamos para el equipo. Quiero decir, ¡tenemos muchas estrellas! Pero jugamos más juntos y eso también es muy importante. Vale la pena repetirlo.
"Guau. Harry Kane … es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartir con él en los entrenamientos o en el vestuario. Exactamente, el día a día. Los pequeños detalles. Me sorprendió. Hace cosas en el entrenamiento donde me digo a mí mismo, 'esto no puede ser'. Es tan bueno. Tan bueno. ¡Es la verdad! Juega tanto y hace todo bien. Busca la pelota, pasa, defiende – lo ves defender, se dedica tanto, alguien tan tranquilo … y aun así marca goles. Este tipo vive para ellos. Cada uno que le llega – una vez, dos, tres veces – él los marca todos. También es una gran persona. Muy humilde, orientado a la familia, simplemente una persona espectacular."
Díaz sobre el espectacular comienzo del Bayern
Cuando se le preguntó por qué se había adaptado tan bien en el Bayern, Diaz destacó que sus compañeros tienen una gran cantidad de fe en él, y eso ha sido una gran ayuda. El colombiano también cree que su fuerte temporada en el Liverpool en 2024-25, donde tuvo 25 contribuciones de gol, también jugó su parte.
Agregó: "Creo que es porque han depositado una tremenda cantidad de confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club también me hicieron sentir bienvenido muy rápidamente, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he querido. Así que por eso ha sido muy fácil. También venía de buenos años en el Liverpool, especialmente el último año, así que jugar en la Premier League realmente me ayudó. Y para mí quería un desafío y jugar en la Bundesliga, probar una nueva experiencia. Sabía que me iría bien. Obviamente no esperaba que me fuera bien tan rápidamente, pero para eso trabajo."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Díaz y Kane?
Diaz y Kane están listos para su último partido con el Bayern de 2025 cuando los líderes de la Bundesliga viajen a Heidenheim el domingo antes de partir para el descanso de invierno. Luego regresarán el 11 de enero en casa contra el Wolfsburg en la liga.
Anuncios