Wolverhampton: estalla el caso Arokodare: el delantero se niega a entrenar y a fichar por el Trabzonspor, solo quiere ir a la Fiorentina

La BBC recuerda que no es el primer episodio de indisciplina del futbolista nigeriano en su decepcionante etapa en el Wolverhampton, que comenzó con un traspaso de unos 30 millones de euros procedente de la liga belga. La temporada pasada, en abril, ya se enfrentó de forma acalorada a su joven compañero Mateus Mane; este nuevo episodio complica aún más su futuro en Inglaterra.