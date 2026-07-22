En el mercado de fichajes pasa de todo, pero lo ocurrido hoy en las instalaciones del Wolverhampton es increíble. Toru Arokodare, delantero nigeriano de 2000, protestó en el entrenamiento del lunes y fue marginado del amistoso de hoy contra el Maidenhead United. Todo por la Fiorentina.
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Wolverhampton: estalla el caso Arokodare: el delantero se niega a entrenar y a fichar por el Trabzonspor, solo quiere ir a la Fiorentina
LA PROTESTA
El futbolista nigeriano, autor de 6 goles en 38 partidos la temporada pasada —que terminó con el descenso del Wolverhampton a la Championship—, decidió interrumpir la sesión sentándose en el campo y obligando al entrenador César Peixoto a cancelar el entrenamiento. Según la BBC, el jugador rechaza su traspaso al Trabzonspor —deseado por la directiva— y prefiere la Fiorentina, que lo sigue como posible sustituto de Moise Kean.
HAY UN PRECEDENTE
La BBC recuerda que no es el primer episodio de indisciplina del futbolista nigeriano en su decepcionante etapa en el Wolverhampton, que comenzó con un traspaso de unos 30 millones de euros procedente de la liga belga. La temporada pasada, en abril, ya se enfrentó de forma acalorada a su joven compañero Mateus Mane; este nuevo episodio complica aún más su futuro en Inglaterra.
LAS NEGOCIACIONES CON LA FIORENTINA
El Wolverhampton busca una salida que satisfaga a todos. Hoy, Trabzonspor y Fiorentina son las opciones más probables. La Fiorentina ha ofrecido unos 20 millones en dos ocasiones, pero el Wolverhampton los rechazó y prefiere la oferta turca. Esta, sin embargo, no convence al jugador, lo que provocó su insubordinación del lunes.
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