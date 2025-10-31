Wojciech Szczesny recomienda 'meditación y respiración' a los enfadados jugadores del Barcelona y el Real Madrid después de presenciar cómo el Clásico estalló en una pelea

Debe recordarse que Szczesny era un profesional felizmente retirado hace alrededor de un año, disfrutando de la vida con su familia. Sin embargo, una lesión de ligamento cruzado anterior al entonces portero titular Marc-Andre ter Stegen obligó al club a buscar opciones de emergencia, y se dirigieron hacia el ex guardameta de Arsenal y Juventus. Se estableció como portero titular bajo Hansi Flick en la segunda mitad de la temporada después de salir del retiro, demostrando que todavía tenía lo suficiente en su tanque para rendir al más alto nivel.

Aceptó renovar su contrato por otra temporada durante el verano, expresando su satisfacción por ser tercera opción detrás del fichaje de verano Joan Garcia y Ter Stegen. De hecho, ha enfatizado que quiere pasar la temporada mentoreando a Garcia, creyendo que el joven de 24 años tiene el potencial para convertirse en el mejor portero del mundo.

Lesiones a ambos porteros por encima del jugador nacido en Varsovia en el orden jerárquico lo llevaron a ser llamado a la acción. Ha jugado seis partidos consecutivos y no se ve fuera de lugar. Sin embargo, tanto Szczesny como el club esperarán que Garcia no sufra más contratiempos una vez que se recupere. El ex portero del Espanyol se sometió a una operación de rodilla a finales de septiembre, pero hay optimismo dentro del club de que podría regresar a la alineación antes del próximo descanso internacional.

En cualquier caso, el regreso de Garcia no será apresurado, lo que significa que podemos esperar que Szczesny mantenga su puesto durante los próximos juegos, si no más.