La Federación Georgiana de Fútbol (GFF) confirmó el sábado que Sagnol ha sido relevado de sus funciones como seleccionador absoluto masculino. El despido llega como consecuencia directa de una frustrante derrota por 0-1 en casa ante Irlanda del Norte en su partido inaugural de la Nations League. El resultado fue especialmente doloroso por la forma en que se produjo la derrota, ya que Georgia no supo capitalizar su dominio en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis.

El partido quedó marcado por dos momentos clave protagonizados por las mayores estrellas del país. El delantero del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia falló un penalti ante Pierce Charles al principio del encuentro, un error que acabó siendo costoso cuando Shea Charles marcó un agónico gol de la victoria para los visitantes en el noveno minuto del tiempo añadido de la segunda parte. Este lapsus de concentración en el tramo final fue la gota que colmó el vaso para la cúpula de la federación, que se movió con rapidez para rescindir el contrato de Sagnol menos de 24 horas después del pitido final.