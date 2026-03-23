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William Saliba se retira de la selección francesa apenas un día después de la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup
Un revés físico para los Bleus
Tras un agotador fin de semana en Wembley, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó que Saliba no participaría en los prestigiosos amistosos de la selección nacional contra Brasil y Colombia. A pesar de haber disputado hasta el final la final de copa que el Arsenal perdió ante el City el domingo, las evaluaciones médicas revelaron que el defensa sufre «dolores recurrentes en el tobillo izquierdo». El equipo médico de la FFF determinó que el problema requiere tratamiento inmediato y un periodo de reposo obligatorio de al menos 10 días. Como consecuencia, Saliba permanecerá en London Colney para someterse a rehabilitación en lugar de incorporarse a la convocatoria de 27 jugadores de Didier Deschamps para su gira por Norteamérica.
Su primera convocatoria
La ausencia de Saliba allanó el camino para que Lacroix obtuviera su primera convocatoria con la selección absoluta. El defensa, de 25 años, ha destacado esta temporada en el Crystal Palace de Oliver Glasner, acumulando 43 partidos en todas las competiciones. Su convocatoria supone una importante recompensa por su regularidad en la Premier League y le brinda una oportunidad de última hora para reclamar un puesto en la convocatoria definitiva de Francia para el Mundial de este verano.
Lacroix tiene su gran oportunidad
Saliba se ha convertido en un fijo en la selección francesa desde que debutó contra Costa de Marfil en marzo de 2022, acumulando 31 partidos internacionales durante ese periodo. Sin embargo, las lesiones recurrentes han frenado en ocasiones su trayectoria en la escena internacional. Para Deschamps, estos amistosos contra Estados Unidos son una preparación vital para el Mundial de 2026, donde Francia competirá en el Grupo I junto a Noruega y Senegal. Con el torneo a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico está ansioso por evaluar la profundidad defensiva, y la baja de Saliba permite al equipo técnico observar la integración de Lacroix frente a rivales sudamericanos de élite.
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Continúan los preparativos de Francia para la gira por Estados Unidos
Francia viajará a Massachusetts para enfrentarse a Brasil el 26 de marzo, antes de medirse a Colombia en Maryland tres días después. Estos partidos de alta intensidad supondrán probablemente una prueba de fuego para Lacroix, que deberá adaptarse rápidamente a las exigencias tácticas de Deschamps. Un buen rendimiento en estos amistosos podría permitir al jugador del Palace superar a otros defensas suplentes en la jerarquía de la selección, mientras Les Bleus tratan de ultimar sus planes para alcanzar la gloria mundial en Norteamérica.