Después de lamentar su mala suerte al ver cómo Saliba sufría problemas de espalda mientras representaba a su país en Norteamérica, el Arsenal tuvo que tomar decisiones importantes durante el último mercado de fichajes. El club decidió invertir una suma considerable para incorporar a un sustituto de garantías para su emblemático número 2.

Konsa, tras ayudar al Aston Villa a conquistar la Europa League y a Inglaterra a terminar tercera en el principal torneo de la FIFA, fue convencido para dejar a un rival de la misma liga. El vigente campeón de la Premier League es consciente de la necesidad de contar con profundidad de plantilla en todas las zonas del campo.

Con Saliba de baja durante varios meses, Konsa pudo ocupar un puesto junto a Gabriel Magalhaes y presentar pronto su candidatura a tener un papel habitual en los planes de Mikel Arteta. Ha disputado 14 partidos entre todas las competiciones y estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 2-0 ante el Everton.

El jugador de 29 años sufrió sus propios «problemas» durante un partido de la Champions League contra el Slavia Praha, lo que podría abrirle la puerta a Saliba. El francés se quedó en el banquillo sin jugar en Chequia, tras volver a entrenarse con normalidad, y vuelve a aspirar a un puesto en el once titular.