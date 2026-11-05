William Saliba, recuperado, frente a Ezri Konsa, en plena forma: ¿quién será titular en el Arsenal mientras el defensa internacional francés completa su recuperación de una lesión de espalda sufrida en el Mundial?
El Arsenal gastó mucho después de que Saliba quedara descartado
Después de lamentar su mala suerte al ver cómo Saliba sufría problemas de espalda mientras representaba a su país en Norteamérica, el Arsenal tuvo que tomar decisiones importantes durante el último mercado de fichajes. El club decidió invertir una suma considerable para incorporar a un sustituto de garantías para su emblemático número 2.
Konsa, tras ayudar al Aston Villa a conquistar la Europa League y a Inglaterra a terminar tercera en el principal torneo de la FIFA, fue convencido para dejar a un rival de la misma liga. El vigente campeón de la Premier League es consciente de la necesidad de contar con profundidad de plantilla en todas las zonas del campo.
Con Saliba de baja durante varios meses, Konsa pudo ocupar un puesto junto a Gabriel Magalhaes y presentar pronto su candidatura a tener un papel habitual en los planes de Mikel Arteta. Ha disputado 14 partidos entre todas las competiciones y estrenó su cuenta goleadora en la victoria por 2-0 ante el Everton.
El jugador de 29 años sufrió sus propios «problemas» durante un partido de la Champions League contra el Slavia Praha, lo que podría abrirle la puerta a Saliba. El francés se quedó en el banquillo sin jugar en Chequia, tras volver a entrenarse con normalidad, y vuelve a aspirar a un puesto en el once titular.
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¿Debería Saliba ser titular en el Arsenal por delante de Konsa?
Preguntado por si Saliba debería volver directamente al equipo o si Konsa ha hecho lo suficiente para asegurarse por ahora un puesto de central, el exdefensa del Arsenal William Gallas, que habló en colaboración con SeatPick, la plataforma líder en entradas para el Arsenal, declaró a GOAL: «La cuestión es: cuando regrese William Saliba, ¿volverá directamente al equipo? No lo creo, porque todavía no estará en plena forma. Jugará algunos partidos para intentar recuperar su mejor forma, pero después el entrenador tendrá que tomar la decisión correcta sobre quién jugará junto a Gabriel.
«En el fútbol no sabemos qué puede pasar. No me sorprendería ver una pareja formada por William Saliba y Ezri Konsa, porque la temporada va a ser muy larga. También hay que dar descanso a Gabriel, así que Saliba tendrá sin duda la oportunidad de disputar algunos minutos para volver y, después, el entrenador tomará la decisión correcta sobre lo que sea mejor para el equipo».
El Arsenal busca títulos en varios frentes
Aunque el Arsenal quedó eliminado de la Carabao Cup de forma estrepitosa a manos del Fleetwood Town, de la League Two, sigue en la lucha por los títulos de la Premier League y de la Champions League, mientras se prepara para iniciar otra campaña en la FA Cup en 2027.
Disputar partidos en varias competiciones debería ayudar a mantener a todos contentos, ya que Arteta puede dar descanso a sus jugadores y hacer rotaciones según considere oportuno. Gallas añadió, sobre cómo gestionar una plantilla plagada de estrellas en el norte de Londres: «No diría que sea un problema para el Arsenal, pero es lo más difícil que le puede pasar a un jugador como William Saliba, especialmente cuando estabas en buena forma, eras el central número uno y entonces sufres una lesión que te mantiene de baja durante muchos meses.
«Tienes que trabajar duro, muy, muy duro, para recuperar tu mejor forma y volver a estar en condiciones de jugar. Al mismo tiempo, otro defensa ocupa tu posición y ofrece buenas actuaciones. Visto desde fuera, eso es realmente difícil para el jugador lesionado».
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Calendario del Arsenal 2026-27: duelo ante el Hull antes del parón de selecciones
Al Arsenal le queda un partido antes del parón internacional de noviembre: recibirá al Hull City el sábado en un encuentro de la máxima categoría. Está por ver qué les deparan las próximas semanas a Saliba y Konsa, mientras Francia e Inglaterra se preparan para disputar partidos de la Liga de Naciones de la UEFA.
El Arsenal no querrá que se corran riesgos innecesarios con el estado físico de sus jugadores clave en el Emirates Stadium, ya que para el club es importante afrontar el mayor número posible de dilemas a la hora de elegir la alineación.
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