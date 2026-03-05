Getty
«¡William Osula ha vuelto para darles caza!». El Manchester United es objeto de burlas tras descubrirse un tuit de hace 12 años en el que se ve al héroe del Newcastle jugando en Old Trafford y posando con leyendas de los Red Devils
El delantero danés ha necesitado paciencia en St James' Park.
Osula, natural de Copenhague, se mudó a Inglaterra en 2018 cuando fichó por el Sheffield United. Tras graduarse en la cantera de los Blades, su evidente potencial fue aprovechado por el Newcastle, que acordó un traspaso inicial de 10 millones de libras (13 millones de dólares) en el verano de 2024.
Su progreso en St James' Park ha sido lento, ya que Osula se ha visto relegado por Alexander Isak y Nick Woltemade en la jerarquía de los Magpies. Sigue siendo un talento en bruto, con algunos aspectos que pulir, pero cuenta con una capacidad para cambiar el rumbo de los partidos que puede iluminar cualquier encuentro en un buen día.
Osula visitó Old Trafford y recibió un premio a la edad de 11 años.
Eso fue lo que ocurrió cuando se enfrentaron al Manchester United en St James' Park. Cuando el reloj marcaba el minuto 90 y el equipo local se había quedado con 10 hombres tras la expulsión de Jacob Ramsey al final de la primera parte, Osula vio que le pasaban el balón por la banda derecha para que corriera hacia él.
Tras mantener el balón en juego y mantenerse en pie tras tropezar, el jugador de 22 años se desmarcó hacia dentro con su pierna izquierda, realizó un paso cruzado y lanzó un impresionante disparo que superó a Senne Lammens y desató la euforia en Tyneside.
Osula podría haber causado ese impacto en el Manchester United, en lugar de en el Newcastle, ya que fue invitado a Old Trafford cuando tenía 11 años y su talento fue reconocido en la final mundial de habilidades de las escuelas de fútbol del MU. Los iconos de los Red Devils, Bryan Robson y Gary Pallister, le entregaron un escudo conmemorativo.
Los aficionados de los Magpies se han deleitado recordando a sus rivales de la Premier League lo que se han perdido. Atormentado por un rostro familiar, el Manchester United ha sufrido su primera derrota bajo la dirección del entrenador interino Michael Carrick, poniendo fin a una racha de siete partidos sin conocer la derrota.
Cómo reaccionó Osula tras marcar el gol de la victoria contra el Manchester United.
Osula, que solo fue introducido como suplente por Eddie Howe en el minuto 85, estaba encantado de haber contribuido de forma espectacular contra los Red Devils. Declaró a TNT Sports que había disfrutado del momento más destacado de su carrera profesional hasta la fecha: «Ha sido la mejor sensación de mi vida. Estaba muy feliz por ello. Cuando entré en el campo, solo recé para marcar y hacer algo importante, y gracias a Dios eso es lo que pasó. Lo estuve practicando ayer en el entrenamiento, solo cortar y rematar, así que el trabajo duro dio sus frutos».
Howe estaba igual de contento por un delantero al que el Newcastle se ha resistido a traspasar, ya que cree que puede desempeñar un papel importante para ellos en la Premier League, la FA Cup y la Champions League.
Howe dijo sobre la notable victoria de su equipo en casa: «Empezamos muy bien el partido y luego, por supuesto, nos sacaron una tarjeta roja. Habría sido fácil para los chicos adoptar esa actitud, compadecerse de sí mismos, y pensar: "Ya estamos otra vez". Ese es el mayor cumplido que puedo hacerles. Se han levantado en la segunda parte y todos han dado más. Todos han creído que podíamos ganar el partido.
Ha sido un final de partido brillante. Es una de las mejores emociones que he sentido y estoy seguro de que mucha gente dirá lo mismo. Pero también es cierto que no lo hemos hecho lo suficiente. Espero que ese gol se repita muchas veces, porque creo que todos nos lo merecíamos».
Partidos del Newcastle 2025-26: El Manchester City y el Barcelona serán los próximos rivales de los Magpies.
La victoria sobre el Manchester United ha aupado al Newcastle hasta la 12.ª posición de la tabla. Puede que aún no se encuentre en la mitad superior de la clasificación, pero solo está a cinco puntos del Brentford, séptimo clasificado. Ahora, toda la atención se centra en las eliminatorias, con el partido de quinta ronda de la FA Cup contra el Manchester City el sábado, al que seguirá el partido de ida de los octavos definalde la Liga de Campeones contra el Barcelona, uno de los grandes de la Liga.
