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Wieke Kaptein golpea pronto y el Chelsea supera por la mínima a las debutantes en la Champions League Austria Wien
Una sufrida victoria abre la campaña europea
El Chelsea inició su campaña en la fase de liga de la Liga de Campeones femenina con una ajustada victoria por 1-0 ante un combativo Austria Wien en Plough Lane. Kaptein fue la autora del gol del triunfo bajo los focos en Wimbledon. La jugadora de 21 años sacó un disparo sublime en el minuto 11 desde la frontal del área que golpeó en la parte inferior del larguero y acabó en la red.
La entrenadora Sonia Bompastor introdujo tres cambios respecto a la victoria del fin de semana sobre el Birmingham, dando entrada a la portera Livia Peng junto a Katie McCabe y Melvine Malard. Aunque la actuación estuvo lejos de ser cómoda, el Chelsea mostró una gran resistencia para asegurarse los tres puntos.
- AFP
La preocupación por la lesión de Walsh eclipsa la ventaja inicial
A pesar del inicio ideal en el marcador, el Chelsea sufrió un gran contratiempo apenas 20 minutos después del comienzo del partido. Walsh sufrió una aparente lesión y tuvo que ser sustituida, con Lexi Potter entrando en su lugar en el centro del campo.
Tras la retirada de Walsh, el Austria Wien ganó confianza y empezó a poner a prueba la defensa del conjunto local antes del descanso. Virginia Kirchberger envió por encima del larguero una ocasión clarísima, mientras que Louise Schoffel cruzó demasiado un disparo fuera mientras el equipo austriaco buscaba el empate.
Antes de la interrupción por la lesión, Alyssa Thompson se había mostrado muy activa en la banda derecha del Chelsea. La extremo superó en velocidad a su marcadora y remató rozando el palo antes de asistir a Malard, que cabeceó ligeramente fuera.
Peng mantiene la portería a cero bajo presión
El Chelsea apretó para ampliar su exigua ventaja en la segunda parte, con Kaptein viendo cómo Jasmin Pal desviaba otro potente disparo antes de que el rechace de Sandy Baltimore fuera bloqueado. Más tarde, ya en ese segundo tiempo, Sjoeke Nusken mandó por encima del larguero una volea tras un centro de Ellie Carpenter.
Sin embargo, las visitantes, muy combativas, siguieron generando un peligro real al contraataque. Peng firmó una serie de paradas soberbias para mantener a raya al Austria Wien, desviando de forma brillante un remate junto al poste para preservar la portería a cero.
El Chelsea sobrevivió a un susto enorme a falta de 15 minutos, cuando Modesta Uka, del Wien, irrumpió con potencia en espacios y vio cómo su potente disparo se estrellaba en el poste derecho.
- Getty Images Sport
Todas las miradas se dirigen al crucial duelo del Arsenal
Sumar los tres puntos en el partido inaugural de la fase de liga da al Chelsea una plataforma ideal en su objetivo de avanzar en Europa. La atención se centrará ahora en el próximo encuentro.
El equipo de Bompastor no tendrá mucho tiempo para recuperarse mientras se prepara para un enorme duelo doméstico. El Chelsea recibe el domingo en Stamford Bridge al Arsenal, rival londinense, donde será necesaria otra actuación sólida.
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