Weston McKennie afirma que puede «mejorar cualquier equipo» tras su renacimiento en la Juventus, mientras que la antigua estrella de la selección estadounidense pide que el centrocampista fiche por uno de los grandes de la Premier League
Agencia libre y final de la Copa del Mundo: un gran verano para McKennie
Tal y como están las cosas, McKennie se quedará sin club cuando termine la temporada 2025-26. Este verano participará en el Mundial de su país, donde desempeñará un papel importante en los planes de Mauricio Pochettino.
Es posible que el jugador de 27 años espere hasta que termine otro gran torneo internacional antes de tomar una decisión importante sobre su futuro. La Juventus no ha perdido la esperanza de renovar al dinámico jugador nacido en Washington.
Sin embargo, McKennie se mantiene abierto a otras opciones, ya que busca conseguir el paquete económico que su capacidad y experiencia merecen. Es posible que los equipos ingleses estén dispuestos a satisfacer esas demandas.
Se han logrado avances positivos desde su fracaso en el Leeds, y McKennie tiene mucho que demostrar a los escépticos de la Premier League. Se ha aconsejado a los equipos líderes de esa división que realicen una operación inteligente, ya que un jugador de probada eficacia está a punto de quedar libre sin necesidad de pagar ninguna tasa de traspaso.
McKennie, favorito para triunfar en la Premier League
La leyenda de la selección estadounidense Ramos, en declaraciones a GOAL en colaboración con Ozoon, respondió a la pregunta de si McKennie podría fichar por un equipo de peso en Inglaterra: «Tengo que decirte que Weston McKennie es un jugador que puede jugar en cualquier sitio, en cualquier posición del campo. Fíjate en lo que ha hecho por la Juve en los últimos meses, lo han puesto en todas partes, desde lateral derecho hasta centrocampista ofensivo. Siempre acaba en el área y siempre es peligroso. Siempre ha marcado la diferencia. Para ser justos, la recuperación de la Juventus se debe en parte a Weston McKennie, ha sido muy bueno para ellos.
¿Me gustaría verlo en la Premier League? La Juventus es otro de esos clubes, estamos hablando de un gran club a nivel mundial. Realmente creo que Weston McKennie puede mejorar cualquier equipo. Personalmente, me gustaría verlo de vuelta en la Premier League jugando en un club que luche por los títulos».
Los clubes ingleses instados a llegar a un acuerdo con la estrella de la selección estadounidense
Ramos no es el primero en sugerir que McKennie debería intentar por segunda vez triunfar en la Premier League. Otra antigua estrella de la selección estadounidense, el exguardameta Brad Friedel, cree que este enigmático personaje está destinado a fichar por un club tan grande como su personalidad.
Friedel ha declarado a GOAL: «Para mí, remontándome a hace unos años, cuando era entrenador del equipo sub-19, Weston era, en cuanto a talento, el mejor de mi grupo.
Después de la primera sesión de entrenamiento, le dije a mi cuerpo técnico: "Vaya". Acababa de llegar del Tottenham y había trabajado mucho en su academia. Pensé: "Ahora mismo sería el mejor del Tottenham". Y eso que había buenos jugadores. Por lo tanto, debería fichar por un club increíble.
«Le gusta jugar duro dentro y fuera del campo, sin duda. Pero tiene talento, de verdad. No creo que la Premier League lo haya visto porque su etapa en el Leeds no fue la mejor, pero no creo que la gente deba juzgarlo solo por eso, porque tiene mucho talento».
McKennie ha pasado cinco años en el Juventus, uno de los grandes de la Serie A.
McKennie, que se unió a sus compatriotas Brenden Aaronson, Tyler Adams y Jesse Marsch en Elland Road, ha admitido que su lamentable paso por el Leeds fue «el punto más bajo de mi carrera profesional».
Desde entonces, se ha recuperado con estilo, volviendo a ganarse el favor de la Juve después de que, aparentemente, se le descartara cada año. Ha pasado cinco años con el gigante de la Serie A en Turín, con más de 200 partidos a sus espaldas, y es posible que 2026 sea el año en el que busque un nuevo reto.
