La actividad de Chelsea en el mercado de fichajes ha seguido siendo incesante, con la incorporación de 10 nuevos fichajes este verano, incluidos jugadores con experiencia como Jordan Henderson y Danny Welbeck, junto a llegadas de mucho dinero como Morgan Rogers y Maxence Lacroix. A pesar de las informaciones que apuntan a un grupo fijo de alrededor de nueve o 10 jugadores "intocables", como Cole Palmer y Reece James, Fofana es muy consciente de la intensa competencia por un puesto en el once inicial.

Al referirse a su propia situación, Fofana añadió: "Tenemos muchos, creo que hay nueve o 10 [intocables]. Todo el mundo tiene que estar bien, entrenar bien y después el entrenador toma la decisión. Es así para todos.

"Quizá algunos se vayan y otros vuelvan a llegar. En mi caso, se trata de entrenar bien, intentar estar en forma, y luego ya veremos qué hace el entrenador. Si el club me dice que ya no me necesita, es así. Por supuesto, estaría triste, pero esto es fútbol. No puedes decir: 'Tengo mi sitio y seguro que voy a jugar'".