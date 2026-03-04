Getty Images Sport
Traducido por
Wes Brown defiende a Roy Keane tras la acusación de «acoso» por parte del exfisioterapeuta del Manchester United
Una amarga disputa sobre la cultura de los vestuarios
El conflicto se desencadenó cuando Rod Thornley, un fisioterapeuta con una larga trayectoria que pasó casi dos décadas en Old Trafford, arremetió contra Keane durante una aparición en el podcast «The Busby Way», afirmando: «Le vi (a Keane) intimidar a la gente muchas veces». Estos comentarios fueron una respuesta directa a una crítica mordaz que Keane había vertido anteriormente sobre la influencia del personal no jugador durante su mandato en el club. El irlandés había tildado a ciertos miembros del personal de «aprovechados» y «presuntuosos», acusándolos de sobrepasar sus límites al actuar como jugadores e intentar sacar provecho de los miembros de la plantilla, según The Sun.
- Getty Images Sport
«Sigue siendo mi capitán».
Brown, que ganó ocho trofeos importantes junto a Keane, no tardó en ofrecer una perspectiva diferente. En declaraciones a SunSport a través de MGM, Brown admitió que la personalidad de Keane es abrasiva, pero argumentó que la transparencia de su antiguo capitán es en realidad una virtud. Señaló que ni siquiera sus antiguos compañeros de equipo son inmunes a la lengua afilada de Keane, pero sostiene que la intención del irlandés nunca es ser un matón, sino más bien mantener un cierto nivel.
«No es un matón. Así es Roy Keane. Tan simple como eso. Dice las cosas como son», explicó Brown. «Y te puede gustar o no. También dice cosas horribles sobre mí, pero no quiero entrar en lo personal. Keano es Keano. Sigue siendo mi capitán».
Las acusaciones de Keane
La acusación de «acoso» se basa en la creencia de Keane de que el personal de apoyo intentaba «dirigir el espectáculo» en Old Trafford. Criticó abiertamente a los fisioterapeutas y masajistas por su supuesta arrogancia, mencionando específicamente casos en los que, al parecer, llevaban auriculares como las estrellas del primer equipo o intentaban comprar los coches de lujo de los jugadores a bajo precio. Para Keane, estas acciones representaban una dilución de la jerarquía profesional que él consideraba esencial para el éxito.
- Getty Images Sport
Debates sobre el legado y vestuarios modernos
A medida que esta guerra de palabras continúa desarrollándose en los medios de comunicación, se invita a un mayor escrutinio sobre cómo se recuerda a las figuras legendarias. Para Keane, su reputación como líder inflexible es tanto su mayor activo como comentarista como su rasgo más controvertido como exjugador. Con más exjugadores y miembros del personal recurriendo a los podcasts para compartir historias entre bastidores, es probable que surjan más anécdotas sobre la «era Keane».
Anuncios