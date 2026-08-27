¡Welbeck se estrena! El Chelsea vence al Luton mientras Fernandez se queda fuera en medio de los vínculos con el Manchester City

Danny Welbeck disfrutó de un inicio soñado en su etapa en el Chelsea, al ver puerta en su debut y ayudar a asegurar una victoria por 2-0 sobre el Luton Town en la segunda ronda de la Carabao Cup. El jugador de 35 años, que llegó procedente del Brighton en verano, demostró que aún tiene el instinto depredador que se requiere al más alto nivel.

El Chelsea tuvo el control durante gran parte del encuentro y se adelantó en el minuto 50, cuando el fichaje veraniego de 35 años llegado desde el Brighton marcó de cabeza desde cerca. Después, el Chelsea tuvo que esperar hasta el minuto 79 para sentenciar de verdad el partido, con el segundo gol llegando cuando Hakeem Odoffin desvió inadvertidamente a su propia portería un intento de despeje tras un peligroso disparo de Estevao Willian.