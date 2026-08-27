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¡Welbeck se estrena! El Chelsea vence al Luton mientras Fernandez se queda fuera en medio de los vínculos con el Manchester City
Welbeck causa un impacto inmediato en Stamford Bridge
Danny Welbeck disfrutó de un inicio soñado en su etapa en el Chelsea, al ver puerta en su debut y ayudar a asegurar una victoria por 2-0 sobre el Luton Town en la segunda ronda de la Carabao Cup. El jugador de 35 años, que llegó procedente del Brighton en verano, demostró que aún tiene el instinto depredador que se requiere al más alto nivel.
El Chelsea tuvo el control durante gran parte del encuentro y se adelantó en el minuto 50, cuando el fichaje veraniego de 35 años llegado desde el Brighton marcó de cabeza desde cerca. Después, el Chelsea tuvo que esperar hasta el minuto 79 para sentenciar de verdad el partido, con el segundo gol llegando cuando Hakeem Odoffin desvió inadvertidamente a su propia portería un intento de despeje tras un peligroso disparo de Estevao Willian.
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La ausencia de Fernández desata las especulaciones sobre su traspaso
El gran tema de conversación de la noche se produjo antes del saque inicial, cuando Fernandez no figuró de forma llamativa en la hoja del partido. El centrocampista argentino, que participó como suplente en la segunda parte en la victoria por 3-2 del lunes en la Premier League ante el Fulham, se quedó fuera por completo en medio de una intensa especulación sobre su futuro.
Al parecer, los representantes del centrocampista han mantenido conversaciones formales con responsables del City, y su ausencia en Stamford Bridge no ha hecho más que avivar los rumores sobre un posible traslado al Etihad Stadium.
Las heroicidades de Keeley mantienen al Luton en la pelea
A pesar del dominio del Chelsea, el Luton Town siguió metido en el partido durante largos tramos gracias a la inspirada actuación del guardameta Josh Keeley. El portero tuvo que intervenir pronto y con frecuencia, y firmó una impresionante doble parada para negar el gol a Cole Palmer en el minuto 11. Después completó su actuación con una espectacular estirada a mano cambiada para desviar al poste un lanzamiento de falta de Reece James que iba a portería.
El Luton también generó peligro a balón parado, con los defensas Benny Benagr y Odoffin encontrando espacio dentro del área, pero el debutante del Chelsea Mike Penders apenas fue exigido en la portería del Chelsea. El larguero también tuvo su papel cuando el fichaje récord del club, Morgan Rogers, vio cómo una atronadora volea se estrellaba contra el travesaño en su debut en casa. El Chelsea buscó ampliar aún más su dominio tras su segundo gol, pero Keeley volvió a aparecer con dos brillantes paradas para evitar los goles de Palmer y Joao Pedro, antes de que el suplente Jamie Gittens estrellara un balón en el poste en el tiempo añadido y evitara una derrota más abultada del Luton.
- AFP
Alonso pone la mira en el duelo contra el Leeds United
La victoria supuso un exitoso estreno en casa para Xabi Alonso en su primer partido oficial al mando en Stamford Bridge, una competición que tiene una importancia añadida para el técnico español esta temporada dada la ausencia del Chelsea del fútbol europeo. El triunfo garantiza que el nombre del Chelsea siga en el bombo para la tercera ronda, en la que ha quedado emparejado con su rival de la Premier League, el Leeds United, en la semana que comienza el 7 de septiembre.
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