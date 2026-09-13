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Wayne Rooney y Gary Neville chocan por la controvertida tarjeta roja de Phil Foden en el derbi de Mánchester
Se desata el drama de la tarjeta roja en Old Trafford
El derbi de Mánchester, muy disputado, estalló cuando Foden fue expulsado a los 23 minutos el domingo, después de que Bruno Fernandes pareciera derribar a Foden durante un forcejeo cerca de la línea de banda. Mientras estaba tendido sobre el césped, Foden respondió dando una patada al abdomen del centrocampista portugués, que cayó de inmediato con gestos de dolor. El árbitro Michael Oliver le mostró rápidamente una tarjeta roja directa a Foden, dejando al Manchester City afrontar el resto del duelo de la Premier League con 10 hombres.
- AFP
Wayne Rooney cuestiona la estricta decisión del árbitro
A pesar de la conducta violenta mostrada por Foden, Wayne Rooney cree firmemente que el castigo fue demasiado duro. El exdelantero del Manchester United consideró que su antiguo club se benefició de una decisión blanda por parte de los árbitros.
Al dar su opinión en la BBC, Rooney declaró: "Eso no puede ser tarjeta roja. Fue más un manotazo o un gesto que una patada". El videoarbitraje revisó el altercado, pero finalmente confirmó la decisión tomada sobre el terreno de juego, lo que significó que Foden se convirtió en apenas el segundo jugador del Manchester City en la historia de la Premier League en recibir una tarjeta roja en un derbi, y el primero desde Bernardo Corradi en 2006.
Gary Neville critica a ambos jugadores por el altercado
Gary Neville ofreció una visión opuesta en Sky Sports, mostrando menos simpatía por Foden mientras expresaba su sorpresa porque Fernandes se librara de cualquier castigo. «Oh, madre mía, Foden no lo acepta, el VAR lo revisará», afirmó Neville.
«Parece que Foden reacciona. Ahí hay una patada en el estómago. No se va a librar de esa. Es una de esas en las que casi saca la pierna con petulancia, ¿no? Es una de esas que luego miras atrás como Phil Foden y piensas: si me iban a expulsar, ¡entonces podría haberle dado una patada un poco más fuerte! Es una pequeña reacción de pura petulancia. Le han dado una patada en el suelo». El exdefensa añadió después: «Un momento doloroso para Foden tener que hacer esa carrera por el largo túnel. Me sorprende que Fernandes no viera amarilla por la patada en el suelo, desde luego le ha sacado una reacción a Foden que ayudará a sus compañeros de equipo».
- Getty Images Sport
¿Qué les espera al Manchester City y a Foden?
A pesar de la inferioridad numérica, el Manchester City resistió con éxito hasta que Erling Haaland los adelantó en el minuto 60. De cara al futuro, es probable que Foden se enfrente a una suspensión estándar de tres partidos por conducta violenta, lo que obligará a Enzo Maresca a encontrar alternativas creativas durante un tramo crucial de partidos.
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