Wayne Rooney revela el extraño regalo que recibió del ícono argentino Diego Maradona, ¡y la leyenda del Manchester United todavía lo tiene en su casa!
Rooney estaba furioso tras el partido de la Liga de Campeones.
El encuentro fortuito tuvo lugar en 2013. Rooney salió a comer algo después de pasar una noche frustrante con el United en la Europa League. El máximo goleador de todos los tiempos de los Red Devils estaba «furioso» con Sir Alex Ferguson por haberlo dejado en el banquillo en el partido contra el Real Madrid.
El United había conseguido un impresionante empate 1-1 en el Santiago Bernabéu durante el partido de ida de los octavos de final, y Rooney admitió que el emblemático estadio del equipo blanco es uno de sus lugares favoritos para visitar.
Ferguson dejó a Rooney en el banquillo contra el Real Madrid.
En declaraciones al programa The Wayne Rooney Show, el exdelantero dijo: «Conseguimos un buen resultado. Danny Welbeck marcó de cabeza, yo centré para un córner, Welbeck marcó y empatamos el partido 1-1».
A pesar de su importante contribución en suelo español, Rooney fue incluido entre los suplentes cuando el partido de vuelta se disputó en Old Trafford. Sobre ese desaire, añadió: «Me dejó en el banquillo para el partido de vuelta. Alex Ferguson me llamó y me dijo que iba a estar en el banquillo, lo que me enfureció, porque jugué fuera de mi posición, hice un buen trabajo para el equipo, ayudé a conseguir un buen empate fuera de casa y nos ganaron (2-1 esa noche)».
Maradona le hace un regalo extraño a Rooney
Con las emociones aún a flor de piel, Rooney buscó despejar su mente visitando el restaurante Wing's, que ha sido un local muy popular entre los futbolistas de la Premier League a lo largo de los años. No tenía ni idea de que una leyenda del deporte estaba a punto de hacerle sonreír.
Rooney dijo sobre su encuentro con Maradona: «Fue esa noche, en realidad. Fui al restaurante Wing's en chándal y Maradona estaba allí. Me hice una foto con él y todo eso. Llevaba un traje completo y corbata, y luego me regaló su corbata. Fue un poco extraño, se quitó la corbata y me la puso a mí, que todavía llevaba el chándal del club».
Maradona había acudido a ver el partido entre el United y el Real Madrid. Por aquella época visitaba Manchester con frecuencia, ya que su hija Giannina estaba casada con el delantero argentino del City Sergio Agüero.
Dado que Rooney era muy parecido a Maradona, el ganador de la Copa del Mundo de 1986 siempre elogiaba al fornido jugador del United, que nunca daba menos del 100 % cuando saltaba al campo.
Después de ver a Rooney debutar con la selección absoluta de Inglaterra a los 17 años, en un partido de clasificación para la Eurocopa 2004 contra Macedonia, Maradona dijo de su talento mercurial: «No se ven muy a menudo jugadores que puedan llegar a ser auténticas estrellas de talla mundial».
Rooney idolatraba a Maradona después de ver vídeos suyos en acción cuando era niño y se refirió al enigmático sudamericano como «el mejor» cuando publicó un emotivo homenaje en Internet tras la noticia de su muerte en 2020.
Rooney ayudó al Manchester United a conseguir su último título de la Premier League.
Rooney siempre tendrá algo para recordar a Maradona, ya que conserva la corbata que le regalaron de forma extraña hace más de una década. Dijo: «Sí, todavía la tengo en casa. Fue un momento extraño, pero estaba furioso después del partido. Salí enfadado y me tomé unas copas de vino para ahogar mis penas. Al menos saqué algo bueno de esa noche, ¡me quedé con la corbata de Maradona!».
El Real Madrid acabó sufriendo una derrota en semifinales de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp ese año, mientras que el United se proclamó campeón de la Premier League, consiguiendo ese título por última vez antes de que Ferguson se retirara.
