Wayne Rooney recuerda una anécdota sobre Zlatan Ibrahimovic para advertir a Virgil van Dijk: «La edad» ya le pesa, le dice al capitán del Liverpool

En «The Wayne Rooney Show», el exdelantero inglés comparó su carrera con la actual situación de los líderes del Liverpool. Dijo: «Desde el inicio de la temporada he advertido que la edad afecta a todos y las piernas ya no responden. Creo que eso le ha pasado a Salah este año y Virgil van Dijk no ha sido el mismo. Son los líderes del vestuario, así que es difícil para los demás salir y dejar huella o asumir el mando. No creo que Van Dijk se vaya, pero ya has visto a jugadores que se quedan demasiado tiempo».