En el pódcast Stick to United, Rooney dijo: "No me sentiría cómodo aceptando otra medalla de la Premier League, si soy sincero, porque no creo que la merezcamos. No hicimos lo suficiente esa temporada para ganar la liga. Pienso en ellos como jugadores, están haciendo todo lo que pueden para ganar el título de la Premier League y, en su cabeza, ya lo han hecho. Y si eso me pasara a mí, si de repente al Manchester United le hubiera pasado lo mismo y me quitaran mis medallas de la Premier League, estaría absolutamente destrozado".