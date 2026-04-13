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Wayne Rooney pronostica el resultado del GRAN duelo por el título de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal
Cambia el rumbo de la lucha por el título
La lucha del Arsenal por su primer título de liga desde 2004 sufrió un duro revés al caer 2-1 en casa ante el Bournemouth, su tercera derrota en cuatro partidos. Este tropiezo dejó al City a seis puntos tras ganar 3-0 al Chelsea el domingo. Con un partido menos y la visita del líder el próximo domingo, el City tiene el título en sus manos.
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Rooney marca el gol de la victoria
Rooney, leyenda del United, cree que el próximo duelo será decisivo. Opina que el City ganará un partido reñido y que la presión final afecta a la joven plantilla de Arteta.
En su podcast de la BBC afirmó: «Es un partido clave: si gana el City será favorito; si gana el Arsenal, el título quedará abierto. Probablemente sea decisivo. Veo al Man City 1-0, con ligera ventaja».
Añadió: «Simplemente es la presión de intentar ganar la Premier League. Ellos tienen muchos jugadores sin experiencia en títulos, así que esa presión se acumula. Un par de malos resultados y empiezas a buscar respuestas, y ahora les está costando salir de ello. Sigo creyendo que el Arsenal puede ganar la liga, pero ya muestra grietas y el City sabe cómo ganar títulos».
Dudas sobre el Arsenal
Gary Lineker ha cambiado su pronóstico para el título, citando el gran momento del City y la repentina falta de solidez defensiva del Arsenal. El exdelantero mostró preocupación por la actual baja forma de los Gunners, mientras que el City ha lucido «absolutamente brillante».
En el pódcastThe Rest is Football, Lineker afirmó: «No hicieron nada contra el Bournemouth, no mostraron creatividad. No parecían tener confianza. Ni siquiera estuvieron bien en defensa, algo que habían garantizado esta temporada. Fue la primera vez que pensé que quizá no ganarían el título, sobre todo tras la actuación del City contra el Chelsea en la segunda parte, cuando me parecieron absolutamente brillantes.
Por primera vez pensé: “No estoy seguro de que el Arsenal lo consiga”. Llevo meses convencido, pero ahora dudo. El partido de la semana que viene es enorme. Siempre he dicho que el Arsenal lo haría bien, pero ahora titubea y ha perdido forma. El impulso es clave y hoy lo tiene el City.
“Es muy difícil pronosticarlo ahora, pero si tuviera que arriesgar la vida, algo que odiaría tener que hacer en estas circunstancias, probablemente apostaría por el City porque creo que ganarán la semana que viene”.
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El enfrentamiento decisivo de Etihad
El próximo domingo, el Etihad Stadium podría decidir el campeón de la Premier League. El Arsenal, con pocas opciones tras su pobre actuación contra el Bournemouth, debe recuperar su mejor fútbol para mantener alive el título. Pero la historia advierte: en los últimos diez partidos de cada temporada, el City ha perdido solo uno de 43 encuentros y ha ganado 32, un récord implacable en la recta final.