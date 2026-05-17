Wayne Rooney podría operarse tras parar un disparo de Jordan Pickford, lo que le ha dejado con una escayola

Rooney visitará el lunes a un especialista para saber si necesita cirugía en su muñeca. El jugador de 40 años apareció el sábado en la retransmisión de la BBC de la final de la FA Cup, en la que el Manchester City venció 1-0 al Chelsea con gol de Antoine Semenyo. Llevaba una escayola en el brazo y explicó que se lesionó al probar sus reflejos bajo los palos durante una grabación en el campo de entrenamiento del Everton. Rooney realizó una acción defensiva que acabó requiriendo evaluación médica.