Rooney teme por el futuro de Carrick en el United e insiste en que el excentrocampista necesita lograr resultados inmediatos en lugar de esperar a que los próximos mercados de fichajes resuelvan los evidentes problemas de la plantilla. El United ha tenido un inicio titubeante en la Premier League, con solo cuatro puntos en sus tres primeros partidos y seis goles encajados en el proceso.

En declaraciones en el pódcast Stick to United, Rooney se mostró sincero sobre la presión única del cargo. «Si eres entrenador del Manchester United, conoces la presión que conlleva el puesto y, a día de hoy, no te dan mucho tiempo en el cargo», explicó el exdelantero.

«Tienes que presionar todo lo que puedas, incluso más, para traer jugadores porque sabes que no quieres estar aquí sentado dentro de seis meses o de 12 meses diciendo: “¿Sabes qué? Debería haberlo hecho”».

«¿Queremos ganar la Champions League? Por supuesto que sí. Pero, en cuanto a este proceso que estamos atravesando para intentar volver a eso, vamos a tener que aceptar que todavía no estamos a ese nivel. El Arsenal ha pasado por este proceso durante los últimos cinco años con [Mikel] Arteta y has visto el progreso cada año».