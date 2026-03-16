Wayne Rooney hace que su esposa Coleen se sienta como si estuviera «cuidando de un quinto hijo» debido al comportamiento «humillante» de la leyenda del Manchester United

Coleen ha visto cómo su popularidad se disparaba tras quedar en segundo lugar en la edición de 2024 del programa «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here». Ha recibido un aluvión de ofertas para trabajar en los medios y ahora cuenta con su propia línea de ropa con la marca de moda Primark.

Con tantas cosas entre manos, Coleen no tiene tiempo ni energía que perder con Wayne. La fuente de Heat continuó diciendo: «Sus allegados dicen que ahora está en modo defensivo. Sigue sintiéndose triste, y no se puede negar que cada vez que resurgen estas historias siente una nueva oleada de humillación. Pero para protegerse, se ha distanciado emocionalmente en ciertos aspectos: ha aprendido que esperar que él cambie solo le causará más dolor.

«Su prioridad son sus hijos y mantener la calma. Sabe exactamente quién es Wayne y, aunque eso no significa que no le duela, ha optado por afrontarlo de una manera que la proteja de la decepción constante».

Aún no hay noticias oficiales sobre cuándo se estrenará el programa «The Rooneys» ni hasta qué punto Wayne y Coleen permitirán que las cámaras se entrometan en la intimidad de su familia. Se espera que sus cuatro hijos aparezcan en algún momento, con el hijo mayor, Kai, actualmente en proceso de abrirse camino en las legendarias filas de la cantera del Manchester United, mientras busca seguir los ilustres pasos de su padre, que ha hecho historia.