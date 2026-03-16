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Wayne Rooney hace que su esposa Coleen se sienta como si estuviera «cuidando de un quinto hijo» debido al comportamiento «humillante» de la leyenda del Manchester United
Rooney fue noticia en la fiesta previa a los Brit Awards
Al parecer, el ex capitán de la selección inglesa Rooney presentaba un aspecto «desmejorado» al pasar por un hotel de Mánchester en compañía de la estrella del pop Calum Scott y otro amigo. A ellos se unieron un par de mujeres desconocidas, una de las cuales estaba con su novio.
Como era de esperar, Rooney se vio en el centro de otro animado debate en Internet, con informes que afirmaban que fue visto saliendo de los baños «manoseándose los pantalones y luchando por abrocharse el cinturón».
Cómo reaccionó Coleen ante el comportamiento de Wayne
Hubo un tiempo en el que este tipo de publicidad habría provocado una reacción airada por parte de su esposa Coleen, pero al parecer ya no es así. Una fuente ha declarado a Heat: «Coleen ni siquiera se sorprendió cuando salieron las fotos, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando se habría puesto histérica y habría querido huir».
«Parecía indiferente y, en todo caso, un poco frustrada, como lo estaría si él se hubiera olvidado de sacar la basura. Les dijo a sus amigos que ahora casi le da igual, lo cual es increíblemente triste. Hace años, le habría causado una reacción emocional enorme, pero esta vez fue más bien un suspiro de cansancio».
Rooney pasa más tiempo en casa durante su parón como entrenador
Wayne y Coleen han tenido que hacer frente a numerosos retos en su relación a lo largo de los años, y el máximo goleador histórico del Manchester United ha reconocido que su amor de la infancia le salvó la vida en un momento dado. Rooney ha dicho sobre su problema con el alcohol: «Tenía un problema muy grave con el alcohol. Ella me ha ayudado a controlarlo. Sinceramente, creo que si ella no estuviera ahí, estaría muerto».
Wayne pasa ahora más tiempo en casa, tras haber dejado en suspenso su carrera como entrenador y volver a dedicarse al mundo de los comentaristas, y el clan Rooney ha firmado un contrato de 10 millones de libras (13 millones de dólares) para una serie documental con el gigante del streaming Disney+.
La vida familiar se ha visto sometida a una presión añadida, y una fuente de Heat añade: «Desde que Wayne dejó de entrenar, pasa más tiempo en casa y ella dice que a menudo se siente menos como una relación de pareja y más como si estuviera cuidando de un quinto hijo.
«Cuando vio las últimas fotos de Wayne con mal aspecto y bebiendo con otras mujeres, por supuesto que fue humillante. Casi ha llegado a aceptar que así es como él se desahoga y no quiere que él sienta que lo está reteniendo en casa contra su voluntad. No quiere tenerlo como rehén».
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«The Rooneys»: se está rodando el documental para Disney+
Coleen ha visto cómo su popularidad se disparaba tras quedar en segundo lugar en la edición de 2024 del programa «I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here». Ha recibido un aluvión de ofertas para trabajar en los medios y ahora cuenta con su propia línea de ropa con la marca de moda Primark.
Con tantas cosas entre manos, Coleen no tiene tiempo ni energía que perder con Wayne. La fuente de Heat continuó diciendo: «Sus allegados dicen que ahora está en modo defensivo. Sigue sintiéndose triste, y no se puede negar que cada vez que resurgen estas historias siente una nueva oleada de humillación. Pero para protegerse, se ha distanciado emocionalmente en ciertos aspectos: ha aprendido que esperar que él cambie solo le causará más dolor.
«Su prioridad son sus hijos y mantener la calma. Sabe exactamente quién es Wayne y, aunque eso no significa que no le duela, ha optado por afrontarlo de una manera que la proteja de la decepción constante».
Aún no hay noticias oficiales sobre cuándo se estrenará el programa «The Rooneys» ni hasta qué punto Wayne y Coleen permitirán que las cámaras se entrometan en la intimidad de su familia. Se espera que sus cuatro hijos aparezcan en algún momento, con el hijo mayor, Kai, actualmente en proceso de abrirse camino en las legendarias filas de la cantera del Manchester United, mientras busca seguir los ilustres pasos de su padre, que ha hecho historia.
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