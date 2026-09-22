El libro de Carroll traza un retrato muy gráfico de estos supuestos encuentros. Escribió que Rooney «estaría rodeado de cartones de tabaco, cajas de cerveza lager y botellas de vino» entregados por la dirección del hotel, aunque subrayó que «nadie se emborrachó».

Rooney rechazó rápidamente esta versión de los hechos en un comunicado a The Sun. «No suelo comentar falsedades escritas sobre mí, pero esta sí la voy a responder», afirmó. «Andy sabe que él y yo nunca tuvimos realmente relación social. Me lo encontré una vez, por casualidad, mientras estaba de vacaciones, pero eso es todo. En cuanto a este “relato” sobre mí bebiendo durante una concentración con Inglaterra, es una invención. No sé de dónde sale la historia. Es decepcionante».

Una persona del entorno de Rooney dijo a la publicación que está «furioso» y que consideró que las afirmaciones «cruzaron la línea» por una cuestión de principios. Mientras tanto, una fuente cercana a Carroll insistió en que el delantero está «absolutamente desconcertado» por la reacción y que «no se dejará intimidar para cambiar su versión» de la noche simplemente porque ahora esté siendo cuestionada.



