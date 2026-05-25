Wayne Rooney, «furioso», critica la guardia de honor que se formó para despedir a Bernardo Silva y John Stones durante el partido de despedida del Manchester City contra el Aston Villa

Durante el partido contra el Aston Villa, Silva y Stones recibieron una guardia de honor de ambos equipos al ser sustituidos en la segunda parte. Aunque el gesto reconocía su gran aportación al City, Rooney lo consideró inapropiado para un encuentro de máxima categoría.

«Es increíble», declaró Rooney al programa Match of the Day de la BBC. «He visto cosas esta temporada que me entristecen. Silva y Stones han sido increíbles para el City y se lo merecen, pero eso debería hacerse después del partido. Si yo estuviera en el Aston Villa, estaría furioso».











