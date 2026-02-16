El exdelantero de los Tres Leones ha declarado en The Wayne Rooney Show: «Creo que es una decisión muy inteligente por parte de la FA y de Thomas Tuchel. Si quería quedarse más allá del Mundial, y está claro que sí, ahora se acaban todas las especulaciones y, obviamente, hay algunos clubes que están buscando entrenador para el verano y Thomas Tuchel estará en lo más alto de la lista, imagino. Así que se acaban todas las especulaciones sobre Thomas mientras Inglaterra está en el Mundial.

Recuerdo cuando [Louis] van Gaal aceptó convertirse en entrenador del Manchester United y fue al Mundial con Holanda, y había todo tipo de especulaciones, todavía, ya sabes, se hablaba mucho de él, mientras que ahora, y creo que es lo correcto, es lo correcto por parte de la FA y Tuchel, han acordado que se quedará hasta 2028 y ahora no hay especulaciones, la única atención se centra en el Mundial. Así que creo que es sin duda la decisión correcta».

Rooney, que cuenta con 120 partidos internacionales y 53 goles a su nombre, añadió: «Creo que también, para Tuchel, si supiera que solo va a estar en el Mundial y luego se va, creo que tomaría decisiones sin temor al impacto que eso va a tener en el futuro de ese jugador. Mientras que ahora, por ejemplo, le resultaría más fácil dejar fuera a Jude Bellingham o a Phil Foden o a quien sea, cualquier jugador, y no tener ninguna consecuencia más allá del Mundial.

«En cambio, ahora es obvio que va a tomar decisiones pensando que no se trata solo de una selección puntual para el Mundial. Necesito mantener a este jugador para el próximo torneo. Así que creo que sin duda es positivo mantenerlo ahí durante los próximos dos años, pero también creo que afectará ligeramente, no de forma masiva, pero sí ligeramente, a su selección del equipo.

Creo que es bueno porque puedes quedarte atrapado con la idea de que este jugador no debería estar en el Mundial. Tenemos cinco números 10 que son todos números 10 de talla mundial, por así decirlo. Si ese es el caso, sigo pensando que Thomas Tuchel elegirá un equipo. Por ejemplo, si Inglaterra comenzara mañana el Mundial, creo que Morgan Rogers sería titular por delante de Bellingham y Foden si todos ellos estuvieran en la convocatoria.

Así que creo que no le afectará tanto, solo creo que en el fondo de su mente. Bien, si me voy, lo cual, Jude Bellingham nunca debería haber sido dejado fuera de esa selección de todos modos, si ese es el caso, pero si hay alguna duda, él sabe que tiene que lidiar con ello, entonces más allá del Mundial».